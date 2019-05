Nachdem Werder-Kapitän Emre Karagöz kurz nach dem Anpfiff das 1:0 besorgt hatte (16.), legte nach Christian Eida noch Werder-Torgarant Tom Köppener zum insgesamt überlegen heraus gespielten und hoch verdienten 4:0-Endstand nach /(50./66.). „Ich bin absolut einverstanden mit der Einstellung der Jungs“, versicherte Werder-Trainer Frank Bender, „es war eine souveräne Leistung und wir haben auch in dieser Höhe mehr als verdient gewonnen.“

Von Beginn an dominierten die Gäste Spiel und Gegner, verpassten es allerdings mehrfach, noch in Durchgang eins aus den zahlreichen guten Tormöglichkeiten einen höheren Ertrag zu erzielen. „Wir haben immer wieder toll kombiniert“, resümierte Bender, „haben viele gute Möglichkeiten allerdings fast schon fahrlässig liegen gelassen.“ Ein Lattenkracher von Vedat Tunc sei laut Bender noch mit Pech verbunden gewesen, „aber vorher und auch nachher hätten wir mehrere Tore erzielen können, wenn nicht sogar müssen.“

Während die Gäste zusehends überfordert schienen, konnten sich viele Bremer eine ordentliche Portion Selbstvertrauen für den am kommenden Freitag,10. Mai, in Duisburg ausgetragenen Ländervergleich der Nachwuchsmannschaften aus den einzelnen Bundesländern holen konnten. Nach ihrer Rückkehr steht den Werder-Youngstern in 14 Tagen (Sonntag, 19. Mai, 12.30 Uhr) mit dem JFV Nordwest ein spielstarker Gegner bevor, „der uns alles abverlangen wird“, warnte Frank Bender, „mit dem wir aus dem Hinspiel allerdings auch noch eine offene Rechnung zu begleichen haben.“

SV Werder Bremen II: Lord; Brandt, Hildebrandt, Nouwame, Karagöz, Tunc, Eickhoff, Köppener, Polat, Widiker, Fenski (eingewechselt: Eida, Schierenbeck, Mashollaj, Sultani).