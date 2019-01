Während bei Otto Normalverbraucher der Arbeitgeber energisch einschreiten würde bei verbalen Ausrutschern der Kategorie Ribéry, zögern in der Fußball-Branche die Chefs. (Peter Kneffel/dpa)

Drei Meldungen, die zuletzt in der Welt des Fußballs die Runde machten. Jérôme Boateng, Verteidiger des FC Bayern, kauft sich einen Lamborghini für 500 000 Euro. Sein Bayern-Kollege Kingsley Coman schrottet auf der Autobahn seinen McLaren-Sportwagen und verursacht einen Schaden von über 200 000 Euro. Franck Ribéry verspeist, obszön ummantelt mit 24 Karat Blattgold, in Dubai öffentlichkeitswirksam ein Steak. Und wundert sich, dass sein Instagram-Video nicht so richtig gut ankommt und er für seine Dekadenz verspottet und beleidigt wird. Woraufhin er verbal mal so richtig ausrastet.

Drei Meldungen, die belegen, dass sich der Profi-Fußball in Sphären abspielt, die von Otto Normalverbraucher mittlerweile so weit entfernt sind wie die Erde vom Mond. Oder wann haben Sie zuletzt ein halbe Million Euro teures Auto oder ein Gold-Steak im Restaurant bestellt? Aber man kann den Fall Ribéry auch so sehen: Endlich gewährt mal ein Fußballer einen ehrlichen Blick in einen Alltag, der sich ansonsten in einer abgeschotteten Gesellschaft abspielt. Dank der sozialen Netzwerke (und der Einfältigkeit einiger Fußballer) sind solch speziellen Einblicke ja jetzt ab und an möglich.

Mehr zum Thema Willi Lemke im Mein-Werder-Interview „Ribéry hat keine gute Kinderstube genossen“ Willi Lemke spricht im Interview über das Verhalten Franck Ribérys und erklärt, warum Bayern daran ... mehr »

Natürlich war der Profi-Fußballer schon immer etwas besonderer als Otto Normalverbraucher. Das muss so sein, so funktioniert das Show-Geschäft. Mit braven Schwiegersöhnen und Apfelschorle trinkenden Fußballern sind auf Dauer keine hohen Einschaltquoten möglich, der Fan braucht Reibung und den Reiz des Unerreichbaren. Deshalb war und ist der Fußball immer auch die große Bühne. Günter Netzer fuhr schon 1970 als Profi in Mönchengladbach Ferrari und war Besitzer einer Disco, Franz Beckenbauer trug Pelz und schlürfte Champagner. Gute Fußballer verdienten eben schon damals gutes Geld. Aber nur die allerwenigsten Kicker konnten so viel Geld beiseite schaffen, dass sie ausgesorgt hatten.

Das Problem der heutigen Zeit ist, dass einfach jeder Fußballer gutes Geld verdient. Und immer mehr verdienen sogar so viel Geld, dass sie gar nicht mehr wissen, was sie damit anfangen sollen. Und sich dann eben goldene Steaks in Dubai bestellen. Und sich auch noch wundern, dass sie für ihren vorgeführten Protz verbal geohrfeigt werden.

Das Gespür dafür, wie weit man gehen darf

Tim Wiese, Werder Bremens ehemaliger Torwart, hat neulich gesagt, dass jeder Fußballer sich kaufen darf, worauf er Lust hat. Dagegen ist auch nichts einzuwenden. Denn erstens ist es nicht schlimm, sich von seinem verdienten Lohn etwas Schönes zu kaufen. Und zweitens kurbeln die Kicker die Wirtschaft an, wenn sie ihr Geld unter die Leute bringen. Problematisch aber wird es, wenn Fußballer wie Ribéry das Gespür verlieren, wie weit man gehen darf. Und noch schlimmer: Sie nicht mehr wissen, wie die Welt außerhalb ihrer Fußball-Blase tickt.

Diesen Fußballern fehlt ein Regulativ. Während bei Otto Normalverbraucher der Arbeitgeber energisch einschreiten würde bei verbalen Ausrutschern der Kategorie Ribéry, zögern in der Fußball-Branche die Chefs. Weil man es sich weder mit seinem Spitzenspieler verderben noch dessen Marktwert ramponieren möchte. Und einfach rausschmeißen geht auch nicht, der Spieler könnte schließlich ablösefrei bei einem neuen Verein anheuern.

Mehr zum Thema Tim Wiese im Mein-Werder-Interview „Es gibt einfach zu viele Idioten!“ Nicht das vergoldete Ribeye-Steak für 1200 Euro ist das Problem, es sind die Kritiker, die Franck ... mehr »

Weil immer mehr Geld im Fußball-Geschäft im Umlauf ist, wird sich daran nichts ändern. Fast 43 000 Zuschauer besuchen im Schnitt ein Bundesligaspiel. Auch wenn die Auslastung der Stadien leicht zurückging, nirgendwo auf der Welt kommen mehr Fans zum Fußball als in Deutschland. Bei einer Umfrage erklärten zuletzt aber auch zwei Drittel der Befragten, dass sie für eine Obergrenze von 500 000 Euro jährlich bei Spielergehältern sind. Zweistellige Millionen-Beträge, die es beim Branchen-Primus FC Bayern gibt, werden komplett abgelehnt.

Eine Gehaltsobergrenze wird ein frommer Wunsch bleiben. Denn der Welt-Verband Fifa zeigt den Spielern ja gerade, wie man noch mehr Geld aus dem Fußball presst. Präsident Gianni Infantino versucht, die Fifa-Rechte an ein Konsortium mit Verbindungen nach Riad zu veräußern. Dann könnte die ohnehin höchst umstrittene WM 2022 in Katar schon mit 48 Mannschaften über die Bühne gehen. Infantinos Motivation: Geld, Geld, Geld!

Und Franck Ribéry? Vielleicht sollte der FC Bayern im kommenden Jahr mal wie Werder nach Südafrika statt nach Katar ins Trainingslager fliegen. Einige Werder-Spieler haben in Johannesburg einen Ausflug in ein Township unternommen. Der Trip wird das Leben der Spieler nicht verändern. Aber es ist gut, auch mal die andere Seite des Lebens zu betrachten. Das bringt nämlich Demut.