Cacau ist Integrationsbeauftragter beim DFB. (Boris Roessler/dpa)

Wenn der ehemalige deutsche Nationalspieler Cacau früher rassistisch beleidigt wurde, war das für ihn keine große Sache. Kam fast nie vor, sagt er, und wenn doch: „Dann habe ich das weggelächelt, zwei Tore geschossen, und wir haben gewonnen.“ Das hat der gebürtige Brasilianer und später eingebürgerte Profi jetzt dem Magazin „Focus“ erzählt.

So hat es der Fußball bei unangenehmen Themen am liebsten: cool kontern und ansonsten keine große Sache daraus machen. Dem Thema Rassismus im Jahr 2019 wird diese Einstellung aber nicht gerecht. Schon gar nicht, wenn man wie Cacau jetzt nicht mehr nur Stürmer ist, sondern beim Deutschen Fußball-Bund eine andere wichtige Aufgabe hat. Cacau ist Integrationsbeauftragter.

Formal scheint er dafür perfekt geeignet: Cacau, Spitzname Helmut, hat sich vorbildlich integriert. Zu den rassistischen Vorfällen in Wolfsburg während des Länderspiels Serbien gegen Deutschland sagte Cacau aber nun: „Ich will das nicht größer machen, als es ist.“ Und: „Einzelfällen sollte man nicht so große Beachtung schenken.“

Solche Sätze sind bedenklich, wenn man weiß, was allein in den vergangenen Wochen auf Fußballplätzen in Deutschland und Europa passiert ist. Beim Chemnitzer FC hatten Zuschauer unter Duldung des Vereins eine Choreografie für einen verstorbenen Neonazi inszeniert. Beim EM-Qualifikationsspiel in Montenegro Anfang dieser Woche ist der englische Nationalspieler Danny Rose mit Affenlauten verhöhnt worden. In England selbst läuft seit Monaten eine öffentliche Debatte, nachdem Raheem Sterling in einem Ligaspiel rassistisch beleidigt worden war. Beim besagten Serbien-Spiel in Wolfsburg schließlich hatten deutsche Zuschauer Leroy Sané „Bimbo“ und „Neger“ genannt.

Und dann soll der Fußball kein Rassismus-Problem haben? Natürlich hat er das. Und zwar in demselben Maße, wie es die Gesamtgesellschaft hat. Ganz einfach deshalb, weil Sport Teil der Gesellschaft ist. Wenn im politischen Diskurs Hemmschwellen fallen und Grenzen des Sagbaren verschoben werden, dann strahlt das irgendwann auch auf die Ränge der Fußballstadien aus. Dafür kann man den Fußball nicht verantwortlich machen, aber man kann ihn auch nicht aus der Verantwortung entlassen.

Reaktionen des DFB wirken ritualisiert

Funktionäre, Vereine und Spieler hätten das manchmal lieber anders. Gern heißt es, dass Sport, also auch der Fußball, nichts mit Politik zu tun habe. Aber das ist Quatsch. Selbst wenn ab sofort alle Fußballspiele auf einer einsamen Insel stattfinden würden, müssten sich die Akteure zu möglichen rassistischen Vorfällen irgendwie verhalten. Und dafür gibt es nur drei Möglichkeiten: Man kann Rassismus akzeptieren. Man kann dagegen sein. Oder das Thema ist einem sch...egal.

Der DFB ist gegen Rassismus, er unterstützt zahlreiche Projekte, auch Bundesligisten tun das. Werder zum Beispiel stellt das Spiel gegen Mainz am Sonnabend unter das Motto „Klare Kante gegen Rassismus“. Der DFB hat das Verhalten der Zuschauer nach dem Serbien-Spiel kritisiert und verurteilt. Die Polizei ermittelt. Damit ist der Ordnung Genüge getan. Oder? Reicht das tatsächlich? Die Reaktionen des DFB auf rassistische Vorfälle wirken oft ritualisiert: ein Post bei Facebook, ein Tweet bei Twitter, beim nächsten Länderspiel vielleicht noch ein Transparent und ein Video, das für Vielfalt wirbt – dann sollte das Spiel aber bitte auch irgendwann angepfiffen werden.

In dieser Logik sind Cacaus Aussagen konsequent. Rassismus, das ist ein Bäh-und-Igitt-Thema, in dessen Nähe sich auch die Sponsoren, die Millionen in den Sport investieren, nicht gerne aufhalten. Deshalb wechselt man besser das Thema. Oder man verlässt den Raum, wie unlängst DFB-Präsident Reinhard Grindel während eines Interviews, weil ihm Fragen zu einem anderen Thema nicht gepasst hatten. Methode: Ausweichen statt sich stellen.

Dabei hat der Fußball viele Möglichkeiten. Die Verbände könnten konsequent Punktabzüge oder Sperren verhängen gegen Mannschaften, deren Umfeld rassistisch auffällig wird. Die Spieler, die mit jeder neuen Frisur Millionen junger Fans erreichen, könnten Klartext reden. Leon Goretzka, der das nach dem Serbien-Spiel getan hat, ist noch die Ausnahme. Schließlich könnten die Fans im Block und auf der Tribüne – anders als in Wolfsburg – aufstehen und sich einmischen.

Die Strategie, unangenehme Themen kleinzureden, in der Hoffnung, man könne Probleme auf diese Weise kleinhalten, ist ganz gefährlich. Bei so viel Naivität lacht sich jeder Rassist ins Fäustchen.