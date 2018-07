Hastedt spielt im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach. (PETER SCHATZ)

Es gibt eine Menge zu tun in diesen Tagen: An diesem Mittwoch macht sich Iman Bi-Ria gemeinsam mit Kai Wilkens auf den Weg nach Mönchengladbach. Der Sportliche Leiter und der Präsident des BSC Hastedt wollen mit den Verantwortlichen der Borussia besprechen, wie es beim Pokalspiel laufen soll. So war es ja ausgelost worden Anfang Juni: Der Bremer Cupsieger trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Bundesligisten vom Niederrhein. Mittlerweile steht auch fest, wann das sein wird: Am 19. August um 18.30 Uhr. Der Termin, ein Sonntag, hat nicht nur für Freude gesorgt. „Da streiten sich die Geister“, sagt Iman Bi-Ria. Er selbst findet die Anstoßzeit gut, kann aber verstehen, dass vor allem die Fans aus Gladbach nicht so begeistert sind.

Der Nachfrage schadete der Termin allerdings nicht. Allein beim Sportlichen Leiter gingen 300 Reservierungen für das Spiel auf Platz 11 ein. „Die Karten werden schnell vergriffen sein“, vermutet Bi-Ria. Ab dem 9. Juli sind sie auf der BSC-Geschäftsstelle am Jacobsberg zu erhalten. Und auch danach werden die Vorbereitungen des Spiels viel Zeit in Anspruch nehmen. „Wir sind echt eingespannt“, so Bi-Ria. Der Stürmer muss sich ganz nebenbei ja auch körperlich auf die Partie vorbereiten. Das Pokalduell mit der Borussia aus Mönchengladbach soll schließlich sein Abschiedsspiel werden. „Irgendwann in der zweiten Halbzeit werde ich mich dann auswechseln lassen“, sagt Iman Bi-Ria. Eine andere große Partie liegt gerade hinter ihm: Dank eines 4:0-Erfolges über Gastgeber Tschechien sicherte sich die deutsche Polizeinationalmannschaft mit Bi-Ria und dem Bremer Nils Laabs (SSV Jeddeloh) am Sonntag erneut den Titel des Polizei-Europameisters.