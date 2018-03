Carolin Delius genießt das Segelfliegen und vergisst dabei ihre eigentliche Höhenangst. Kürzlich ­wurde sie Gesamt-Dritte beim Bundesjugend-Vergleichsfliegen in Oppenheim. (frei)

„Ich stelle da oben aber nicht die Verbindung zum Boden her, sondern werde eins mit der Natur und genieße es, mal all den Stress und alle Sorgen zu vergessen“, sagt die Maschinenbau-Studentin.

Ihren größten sportlichen Erfolg feierte Carolin Delius mit einem dritten Platz in der Gesamtwertung beim Bundesjugend-Vergleichsfliegen im rheinland-pfälzischen Oppenheim. Dabei gilt es, bestimmte Flugmanöver aus dem Ausbildungsprogramm fehlerfrei vorzufliegen. So müssen zum Beispiel wechselnde Schräglagen mit dem jeweils gleichen Neigungswinkel nach rechts wie nach links gezeigt werden. Oder aus dem Schnellflug muss gleichmäßig in eine Steigflugkurve übergegangen werden. Die Flieger bleiben dabei immer in Sichtweite des Flugplatzes. Wie beim Skispringen auch werden stets die beste und die schlechteste Wertung gestrichen. Auch die Landung wird bewertet. Dabei müssen die Teilnehmer in einem vorgegebenen Korridor landen. Als eine von drei Bremern hatte sich Delius qualifiziert. Als bester weiblicher Teilnehmer nahm sie in Oppenheim ein Preisgeld von 500 Euro entgegen. „Das Geld habe ich gleich wieder in mein Flugzeug gesteckt“, sagt die junge Sportlerin. Kürzlich erwarb sie gemeinsam mit einem Freund ein Oldtimer-Segelflugzeug aus dem Jahr 1959. „Damit sind auch immer die Flugschüler geflogen. Das ist ein ideales Flugzeug, um den Sport zu erlernen“, betonte Carolin Delius.

Die aus Oyten stammende Abiturientin zog für ihr Studium in die Bremer Neustadt. Sie absolviert ein duales Studium bei Airbus und geht auch beruflich ihrem großen Hobby nach. Gerade beendete sie ihre Ausbildung zur Fluggerätmechanikerin. Mit 13 Jahren fing sie an, selbst zu fliegen und erwarb mit 16 Jahren auch die Flug-Lizenz. Zur Sicherheit hat Carolin Delius bei jedem Flug einen Fallschirm dabei. Der bringt ihr aber nicht mehr viel, wenn sie bereits eine gewisse Höhe unterschritten hat.

„Aber selbst wenn ich den Fallschirm erst bei 200 Metern öffne, ist das besser als nichts“, sagt Delius. Ihr Sport höre sich aber ohnehin viel gefährlicher an als er sei. „Dennoch schadet es in diesem Sport nichts, ein entspannter Mensch zu sein. Man darf im Segelflugzeug keine Panik bekommen“, erklärte Carolin Delius. Als Landeflächen seien abgeerntete Maisfelder oder braune Äcker ideal. Ärger mit Landwirten habe sie noch nicht gehabt. „Wenn wir dann aber doch mal in einem noch nicht abgeernteten Maisfeld landen, zahlt das unsere Versicherung“, so Delius. Grund sei dann meistens kein Flugzeugunglück. „Aber ab und zu müssen wir mal landen, weil wir keine Thermik mehr haben“, sagte die Hansestädterin. Wichtig sei ihr, nur auf Flächen ohne Tiere und ohne Zäune zu landen. „Mit Zäunen wäre es für die Rückholer schwierig, uns abzuholen. Tiere könnten sich und uns verletzen“, nannte Delius den Grund.

Auch wenn Carolin Delius bei einem Langstreckenflug die Rückkehr zu ihrem Heimatflugplatz in Osterholz-Scharmbeck plant, steht sie immer in Kontakt mit einem potenziellen Rückholer, der sie abholt, wenn mal eine unvorhergesehene Landung stattfindet. Bei einem Langstreckenflug werden auch mal bis zu 1000 Kilometer zurückgelegt. „Dann wäre ich aber auch zehn Stunden unterwegs. Da ich sehr mit meinem Studium beschäftigt bin, wähle ich deshalb meist kürzere Strecken“, sagte Carolin Delius. Wie weit man komme, habe immer auch etwas mit dem persönlichen Ehrgeiz und der Thermik zu tun. Es gibt auch Langstrecken-Wettbewerbe, bei denen es gilt, eine bestimmte Strecke in möglichst kurzer Zeit zurückzulegen. „Dabei muss ich mir genau überlegen, ob ich unter einer Wolke hindurchfliege, um die Thermik der nächsten Wolke mitzunehmen oder umgekehrt“, sagt die Segelfliegerin. Bei Regen verzichtet sie auf einen Flug. „Man stürzt bei Nieselregen zwar nicht gleich ab. Aber Wasser auf den Tragflächen verändert die gesamte Aerodynamik“, gab sie zu bedenken.

Fallschirmsprung über Neuseeland

Teuer ist das Hobby von Carolin Delius nicht. Als Studentin entrichtet sie einen Jahresbeitrag von 200 Euro an den Bremer Verein für Luftfahrt. Hinzu kommen immer noch ein paar Euro pro Viertelstunde für die Benutzung bestimmter Flugzeugtypen. Die Sportgeräte, die zwischen 1000 und 60 000 Euro kosten können, werden vom Verein gestellt. „Wenn ich zum Beispiel Tennis-Training bekomme, zahle ich mindestens genauso viel Geld dafür“, so Delius. Gleich nach dem Abitur reiste sie mit einem „Around-the-World-Ticket“ für 2000 Euro mit einer Freundin für ein halbes Jahr nach Südostasien, Australien, Neuseeland und in die USA. In Neuseeland wagten sie auch einen Fallschirmsprung. „Ich hätte nie gedacht, dass ich mal aus einem heilen Flugzeug springen würde“, sagte Delius.

Ab und zu hebt Carolin Delius auch mit einem Motorsegelflieger ab. „Der Vorteil ist, dass ich das Flugzeug einfach selbst aus dem Hangar ziehe und losfliegen kann“, sagt die 21-Jährige. Der Motor könne bei diesen Fluggeräten auch abgeschaltet werden, um nur noch zu segeln. Beim reinen Segelfliegen benötigt sie hingegen immer jemanden, der sie mit dem Flugzeug in die Lüfte zieht oder jemanden, der die Motorseilwinde des Schleppfahrzeuges bedient. Außerdem muss eine weitere Person die Tragflächen, die eine Spannweite zwischen 18 und 28 Metern haben, beim Start waagerecht halten. Carolin Delius kann auch immer noch eine weitere Person im Flieger mitnehmen. „Die meisten haben keine Angst. Sie genießen einfach die Stille“, verriet Delius.