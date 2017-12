Neue Rolle: Anne Hanke, vormals als Libera großer Rückhalt in Annahme und Abwehr, hat jetzt als Außenangreiferin großen Anteil am Höhenflug der Horner Volleyballerinnen in der 3. Liga. (Hansepixx)

Vor Saisonbeginn hatte sich Gert Stürmer eine deutlich geringere nervliche Belastung gewünscht. „Nach der letzten sehr schwierigen Saison hoffen wir, dass wir mit mehr Selbstvertrauen einfach stabiler auftreten“, sagte der langjährige Volleyball-Trainer des TV Eiche Horn im September. Jetzt – zehn Spieltage später – steht fest, dass seine Worte erhört wurden. Mit dem aufreibenden Abstiegskampf haben seine Drittliga-Frauen als Tabellenvierte nichts mehr zu tun und das größere Selbstvertrauen ist nicht mehr zu übersehen. Die nervliche Belastung dürfte für Stürmer allerdings kaum geringer geworden sein, denn jetzt sind die Hornerinnen drauf und dran, sich endgültig in die Spitzengruppe zu spielen: Am Sonntag um 16 Uhr erwarten sie den Tabellenführer BSV Ostbevern an der Berckstraße.

„Ich erwarte maximalen Spaß. Für uns ist es das Endspiel der Hinrunde“, sagt Gert Stürmer. Tatsächlich winkt den Hornerinnen (21 Punkte) bei idealem Verlauf des kompletten Spieltages zwar noch nicht Platz eins, aber sie könnten mit Ostbevern (24) gleichziehen. Dazu müssten allerdings auch der Tabellenzweite Sorpesee (24) und der Dritte Aligse (24) ihre Spiele verlieren. Derlei Rechenspiele sind sicherlich spannend, sich diese Chance aber überhaupt erst einmal erarbeitet zu haben, ist zweifelsfrei wichtiger. Denn die Entwicklung vom Zweitliga-Absteiger, der sich eine Etage tiefer durch viele Spiele zitterte, bis hin zum möglichen Mitbewerber um die Rückkehr in die zweithöchste deutsche Spielklasse, ist bemerkenswert.

Das Trainerteam Gert Stürmer, Marcus Lentz und Physio Anke Eyink haben es geschafft, den Spielerinnen wieder Selbstvertrauen zu geben, der Teamgeist ist ohnehin ausgeprägt. Beides schuf die Basis, um sich nach einer durchwachsenen Vorbereitung, einem mittelmäßigen Saisonstart und trotz Personalproblemen zu verbessern. Die Spielerinnen stellen sich eindeutig in den Dienst der Mannschaft. Als Julia Färber mit Schulterproblemen nicht mehr im Außenangriff eingesetzt werden konnte, wurde sie kurzerhand zur Libera umgepolt. Anne Hanke, bis dato Stammlibera und großer Rückhalt in Annahme und Abwehr, beißt sich seitdem im Außenangriff durch, da durch den Ausfall von Katharina Schulte (Babypause) diese Position nur noch spärlich besetzt war.

Auch in der Offensive einiges zu bieten

Entscheidend für die positive Horner Entwicklung war aber auch die deutliche Verbesserung des Aufschlag/Annahme-Bereichs. Mannschaften wie Sorpesee und Aligse sind in diesem Bereich ganz klar auf Zweitliga-Niveau. Das bekamen die Bremerinnen bei den 0:3-Niederlagen zum Saisonanfang deutlich aufgezeigt. „Das hat uns schon zugesetzt. Aber wir haben intensiv trainiert und mittlerweile haben wir uns in diesem Bereich gut entwickelt“, sagt Gert Stürmer. Dass dies auch absolut notwendig war, um dem Spitzenreiter am Sonntag Paroli bieten zu können, zeigen die Siege Ostbeverns über Aligse (3:0) und Sorpesee (3:1).

Doch die Hornerinnen haben auch in der Offensive einiges zu bieten. Die Schnellangriffe sind deutlich stabiler und damit auch effektiver geworden. Wenn sich der immer stärker werdenden 16-jährigen Zuspielerin Hanna Frackmann gute Alternativen in der Mitte bieten, wird einerseits das Spiel variabler und dadurch auch der Außenangriff entlastet, der sich dann nicht mehr permanent einem Doppelblock gegenübersieht.

Die Hornerinnen verbinden große Hoffnungen mit diesem letzten Heimspieltag des Jahres. „Wir wollen unseren Heimvorteil vor hoffentlich großer Zuschauerkulisse nutzen“, sagt Gert Stürmer. Und was passiert, wenn all die Hoffnungen zerplatzen und Ostbevern siegt? Für Gert Stürmer keine Frage: „Dann war es immer noch schön, sich dieses kleine Finale erspielt zu haben. Unser Team und wir als Trainer sind so gefestigt, dass uns auch eine Niederlage für die Rückrunde nicht negativ beeinflussen wird.“