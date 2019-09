Heinz-Dieter Menkens verbuchte mit dem KSC Störtebeker zum Bundesliga-Start Sieg und Niederlage. (Susanne Spalteholz-Nürge)

Für den Aufsteiger KSC Störtebeker erwies sich das Spiel beim SVL Seedorf als die erwartet schwere Aufgabe. Gleich in der Startachse mussten Holger Haase (889 Holz) und Nils Stehmeier (899) einen Rückstand von 57 Holz hinnehmen. In der Mittelachse mit Ingo Behrens (846) und Dennis Krol (900) verloren die Bremer Sportkegler weiter an Boden, der Abstand wuchs auf insgesamt 120 Holz an. Auch die Schlussachse mit Heinz-Dieter Menkens (899) und Carsten Grziwa (892) konnten die Niederlage nicht verhindern. Das Spiel ging mit 5477:5324 Holz, 3:0 Punkten und 51:27 Zusatzpunkten verdient an die Gastgeber aus Seedorf.

Das erste Heimspiel auf der Anlage in der Duckwitzstraße gegen die erfolgsverwöhnten „Rivalen Hannover“ begann sogar noch schwerer als erwartet. Die Startachse der Hannoveraner spielte bärenstark auf und überrollte die Seeräuber aus Bremen. Nils Stehmeier (886) und Holger Haase (896) konnten den Gästen nicht folgen. Der Rückstand auf die Rivalen Hannover betrug somit bereits satte 20 Holz. Die Mittelachse mit Stephan Friese (895) und Heinz-Dieter Menkens (897) riss das Ruder allerdings herum, die Bremer übernahmen somit erstmals die Führung.

Blank und Krol verteidigen Vorsprung

Heiko Blank und Dennis Krol (beide 900) ließen danach keine Zweifel mehr aufkommen, dass sie das erste Heimspiel in der 1. Bundesliga gewinnen und nach Hause bringen wollten. Störtebeker setzte sich schließlich mit 5374:5327 Holz, 3:0 Punkten und 51:27 Zusatzpunkten durch. „Wir haben mit den ersten beiden Spielen ein spannendes Wochenende erlebt. In Seedorf war insgesamt nichts zu holen. Beim ersten Heimspiel gegen die Serienmeister der 1990er- und 2000er-Jahre, die Rivalen Hannover, konnten wir durch eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung das Spiel gewinnen und gehen mit 3:3 Punkten in die nächsten Spiele“, zog Mannschaftsführer Holger Haase Bilanz.

Drei von möglichen sechs Punkten lautete das Minimalziel, mit dem die Damen das KSC Carat in Bremerhaven an den Start gingen. Dass es nicht mehr wurde, zeichnete sich bereits nach der ersten Achse gegen die starken Grün-Weißen aus Cuxhaven ab. Silvia Albert (899) und Silke Steitz (881) kegelten ordentliche, mussten aber einen 20-Holz-Rückstand hinnehmen. In der zweiten Achse konnte Ute Wachtendorf zwar mit ihrer Gegnerin mithalten und beide kamen mit 62 Holz über Schnitt von der Bahn, aber Ute Fromm (877) hatte das Nachsehen, sodass sich der Abstand um weitere neun Holz vergrößerte. Auch die Schlussachse konnte dem starken Auftritt der Cuxhavenerinnen nichts entgegensetzen. Anja Reinicke (878) gab noch mal sieben Holz ab, und trotz der starken Leistung von Simone Grziwa (906) musste auch sie mit ansehen, dass ihre direkte Gegnerin, Silke Schulz, mit 923 Holz den Sieg und die drei Punkte nach Hause holte.

Im zweiten Spiel sollte nun das Ziel mit den drei Punkten erreicht werden. Silvia Albert und Silke Steitz mussten für eine gute Basis sorgen. Albert fing zwar mit angezogener Handbremse an, gab aber auf den letzten drei Bahnen ordentlich Gas, sodass sie am Ende mit ihren 881 Holz ihrer Gegnerin acht Holz abnahm. Steitz spielte Bahn für Bahn ein gleichmäßiges Holz, konnte sich aber erst nicht von ihrer Gegnerin absetzen. Auf der letzten Bahn klappte es endlich. Mit einer „Neun“ im zweitletzten Wurf schaffte sie ein Holz mehr (888) als ihre Gegnerin und damit einen Einzelwertungspunkt.

In der Mittelachse wurde es noch mal spannend. Daniela Efler fand nur auf wenigen Bahnen den Wurf und konnte insgesamt nur 20 Holz verbuchen. Zum Glück traf auch ihre Gegnerin nicht besonders und hatte nur ein Holz mehr. Dramatisch wurde es für Anja Reinicke. Nach fünf von acht Bahnen hatte sie bereits 26 über Schnitt, doch dann kam sie auf die schwer zu spielende Bahn zwölf und konnte nicht verhindern, dass nach mehreren Fünfen ihr Vorsprung um acht Holz dahinschmolz. Aber die Bremerin kämpfte sich auf den letzten beiden Bahnen wieder heran und ging schließlich mit 875 und damit sechs Holz besser als ihre Gegnerin von der Bahn. Die beiden Schlussstarterinnen Simone Grziwa (889) und Ute Wachtendorf, die mit 899 Höchstholz in der Begegnung spielte, machten den Sack zu. Mit ihren 19 beziehungsweise 26 Holz Differenz zu ihren Gegnerinnen erhöhten sie den Gesamtsieg auf 5292:5233 Holz.

Mannschaftsführerin Simone Grziwa war sehr zufrieden mit dem Start: „Kleine Feinheiten können noch korrigiert werden, aber insgesamt läuft alles rund.“