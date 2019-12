Die Huchtingerinnen bleiben in der 2. Liga Gruppe A auf Erfolgskurs. (Melanie Bader, frei)

Im Wettbewerb mit Jura Eydelstedt glänzten nicht nur die Turnanzüge in Rot-Blau sondern auch das Ergebnis der Huchtingerinnen. Die Bremerinnen erturnten sich einen Vorsprung von 30,75 Punkten. Bereits nach dem ersten Gerät, dem Barren, hatten sie in der Gesamtwertung mit 60,5:49 Punkten die Nase vorn. Die höchste Punktzahl in der Begegnung am Balken mit einer Wertung von 15,7 holte Kathlina Görisch. Am Boden machten dann Liljana Wojcieckowski mit einer 16,2 und Leoni Hagemann mit einer 16,05 den Sieg sicher. Beste Turnerin mit einer Gesamtwertung von 61,55 Punkten war Aylin Bitter. In der Gesamtwertung knackten alle vier die 60-Punkte-Marke. Am Ende ging die Begegnung sehr deutlich für den TuS Huchting mit 243,30:212,55 Punkten aus.