Die drei Teams der SG Arbergen-Mahndorf starteten beim Landesmannschaftspokal und der Landesmannschaftsmeisterschaft. (Sandra Albers, frei)

Bereits früh morgens starteten Leonie Müller und Isabel Skladny in einer Wettkampfgemeinschaft mit zwei Turnerinnen von OT Bremen. Sie turnten die hohen Übungen von P6 bis P9 an allen vier olympischen Geräten und landeten mit ganz viel Glück auf dem zweiten Platz hinter LTS Bremerhaven und vor OT Bremen.

Am Nachmittag gingen weitere drei Teams an die Geräte. In Wettkampf 2 (Jahrgang 2009 bis 2007) turnten Shalina Algesheimer, Lena Fährer, Lara Noemi Teews und Neele Pfluger zusammen und errangen mit besonders starken Leistungen am Boden und Balken von insgesamt fünf Teams den zweiten Platz. Die anderen beiden Teams der SG Arbergen-Mahndorf starteten in einer Wettkampfklasse der Jahrgänge 2007 bis 2005. Darunter war eine ganz „junge“ Mannschaft, die noch nicht lange turnt, aber durch viel Ehrgeiz und Motivation im Training so weit gekommen ist, dass sie bereits an einem Wettkampf teilnehmen konnte. Deshalb ging an Lisbeth Cuello, Defne Meric, Emmy Pohl, Jara Platte, Kira Bokkomder der siebte Platz (149,75 Punkte). Für ihre Leistung haben sie dennoch viel Anerkennung verdient.

Die erfahreneren Turnerinnen Jolin Göning, Hanna Müller, Leandra Dodenhoff, Kezia Schulz, Imke Hörenz erturnten sich den dritten Platz. Mit tollen Leistungen erreichten sie 155,25 Punkte und waren damit nur 0,35 Punkte vom zweiplatzierten LTS Bremerhaven (155,50) und nur 1,10 Zähler vom Sieger TSV Grolland (156,25) entfernt.