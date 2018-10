„Dieses Unentschieden ist letztlich ein gerechtes Ergebnis“, sagte PSV-Kapitän Felix Ruth. Mit jetzt 5:5 Punkten soll am 10. November gegen die BSG Hamburg West in der heimischen Halle in der Volkmannstraße jetzt möglichst der nächste Sieg folgen.

In Gifhorn gingen die Bremer schnell mit 2:0 in Führung. Das Damendoppel Maren Völkering/Isabelle Puchta konnte endlich den überfälligen ersten Saisonsieg in souveräner Manier gegen Beecken/Walkhoff mit 21:10/­21:17 einfahren. Fardon Landwehr/Yannik Windhorst zogen ebenfalls nach anfänglichen Startschwierigkeiten nach und besiegten Thiele/Schmidt mit 21:18 und 21:17. Dagegen fand das zuvor kämpferisch so überzeugende zweite Herrendoppel Busch/Braun diesmal zu keiner Zeit ein Mittel gegen das starke Aufschlag- und Annahmespiel der Gifhorner Herbst/Momper und unterlag deutlich in zwei Sätzen.

Beim 2:1-Vorsprung für den PSV begann Isabelle Puchta im Dameneinzel gegen Beecken. Im ersten Satz noch deutlich unterlegen, konnte Puchta im zweiten Durchgang nach einer taktischen Umstellung eine Führung herausspielen, am Ende führten einige leichte Fehler letztlich zu einer Zweisatzniederlage.

Im ersten Herreneinzel unterstrich Jonathan Busch erneut seine herausragende Einzelform und wies den aufstrebenden Schmidt mit 21:18 und 21:14 in die Schranken. Damit zog der PSV auf 3:2 davon und es lag an Fardon Landwehr, diese Führung auszubauen. Landwehr fand jedoch zu keiner Zeit zu seinem gewohnt sicheren und raffinierten Spiel, sodass er Momper mit 8:21/16:21 unterlag. Beim 3:3 lag es an Kapitän Felix Ruth im dritten Herreneinzel und dem Mixed Yannik Windhorst/Maren Völkering einen oder sogar zwei Punkte aus Gifhorn zu entführen. Ruth konnte gegen Holger Herbst jedoch nicht seine beste Leistung abrufen und er verlor mit 12:21/14:21. Gewohnt nervenstark machten Windhorst/Völkering, die Thiele/Walkoff mit 21:16/24:22 bezwangen, das 4:4 perfekt.