Das Siegerteam der GSO, jeweils von links, hinten: Bayram Erdogan, Ralf Engel, Rune Orb, Bernd Prenger; vorne: Quang Nguyen, Symon Jürgensen, Jürgen Nerhoff und Tilman Rößler. (Privat, frei)

In der Finalrunde am letzten Samstag setzte sich das Fußball-Team der GSO gegen die Mannschaften des Gymnasiums Links der Weser, der Oberschule im Park, der Oberschule Lesum und der Wilhelm-Focke-Oberschule durch.

Damit ist die GSO die erste Schule, die das runderneuerte Turnier und den neuen GS-Wanderpokal gewinnt. Ernst Steinhoff hatte die Organisation des Turniers nach 45 Jahren an Symon Jürgensen abgegeben. Dessen Ziel ist es, die Attraktivität des Turnieres weiter zu steigern und das Teilnehmerfeld weiter zu vergrößern. Der Spaß am Fußballspiel und die Interaktion mit Kolleginnen und Kollegen sollen dabei eindeutig im Vordergrund stehen.

In diesem Jahr haben insgesamt 16 Bremer Schulen in drei Vorrundenturnieren um die begehrten Tickets für die Finalrunde gespielt. An insgesamt drei Samstagen wurde in der Sporthalle der BSA Schevemoor großer Sport zelebriert. Sportlicher Ehrgeiz auf der einen Seite und Fairness sowie eine entspannte Lockerheit aller Beteiligten auf der anderen Seite zeichneten den BLC 2019 aus.

Auch das Engagement der Schülerinnen und Schüler der GSO fand eine durchweg positive Resonanz. Eine zehnte Klasse hat einen Kiosk mit vielen Leckereien organisiert und konnte so deren Klassenkasse füllen. Zusätzlich haben zwei Schüler, die vor kurzem ihren Schiedsrichterschein beim Bremer Fußball Verband gemacht haben, die Spiele der Pauker vorbildlich geleitet.

Anstelle eines Startgeldes gab es eine Spendenbox für das Bolzplatzprojekt von St. Petri. Über 150 Euro sind auf diese Weise für einen neuen Bolzplatz in Tenever zusammengekommen und werden kommende Woche übergeben. Zur Pokalübergabe kamen Ernst Steinhoff und Björn Fecker vom Bremer Fußball-Verband, mit sechs nagelneuen Fußbällen für die Teilnehmer, in die Halle. Auch im kommenden Jahr wird es wieder eine Neuauflage des Lehrer Pokals geben. Der Organisator hofft, dass im kommenden Jahr die Marke von 20 teilnehmenden Schule geknackt werden kann.