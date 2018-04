OBI-Cup in Glinde wurde zunächst Daniel für seine starken Leistungen mit dem Turniersieg belohnt. Tags darauf trat seine Schwester beim Georg- Knorr-Cup (DJB-Sichtungsturnier der Mädchen ) in Berlin an. An diesem Turnier nahmen Judoka aus ganz Deutschland teil sowie aus Polen. Insgesamt waren es 100 Kämpferinnen aus 49 Vereinen. Dort belegte Karina den zweiten Platz.