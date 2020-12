Abstandsregeln Fehlanzeige: Nicht alle haben Verständnis für die Sonderregeln für den Profisport. (Rolf Vennenbernd / dpa)

Die Funktionäre in den Verbänden und die Bosse in den Klubs freuen sich diesmal leise. Sie geben sich demütig und zeigen sich erleichtert darüber, dass der Profisport im aktuellen Lockdown weitermachen darf wie zuletzt. So gesehen haben die Macher aus dem Frühjahr gelernt. Im ersten Lockdown, als auch der Profisport wochenlang ruhte, waren einige Manager für den Geschmack vieler Mitmenschen noch allzu forsch mit Forderungen nach einer Art Rückkehr zur Normalität nach vorne geprescht. Vor allem der Profifußball hatte damals heftige Kritik einstecken müssen.

Kritik wird es auch jetzt wieder geben. Weite Teile des öffentlichen Lebens werden heruntergefahren. Schulen schließen, Geschäfte bleiben zu, Kinos, Konzertsäle und Theater sind es seit Monaten. Der Profisport aber, allen voran der Fußball, muss spielen, damit das Fernsehen übertragen kann und die Vereine dafür im Gegenzug viele Millionen Euro erhalten, die gebraucht werden, um die Maschine zu schmieren und den Motor am Laufen zu halten.

Man darf der Branche abnehmen, dass sie wirklich dankbar ist, vom Lockdown ausgenommen zu sein. Auch in den Klubs geht es um Existenzen. Bei einer Pleite verlieren Mitarbeiter ihre Stellen. In diesem Punkt funktioniert der Profisport nicht viel anders als Industrieunternehmen oder Kultur- und Unterhaltungsbetriebe.

Trotzdem stellt sich die Frage, ob es ein Grund zur Freude und Erleichterung ist, dass Fußball, Handball, Basketball oder Eishockey nicht aussetzen müssen. Der Eindruck, der bei vielen Menschen hängen bleiben wird: Wir schränken uns ein, wir werden aufgefordert beziehungsweise gezwungen, auf etwas zu verzichten, damit die Ausbreitung des Virus eingedämmt wird – nur der Profisport bekommt eine Extrawurst.

Reise durch die Weltgeschichte

Der Profisport und sein Publikum sind seit einer ganz Zeit schon dabei, sich auseinander zu leben. Zu entrückt vom Alltag und von der Lebenswirklichkeit vieler Fans wirkt das, was da im Profisport seit Jahren stattfindet und nie so deutlich sichtbar wurde wie in den Monaten der Corona-Krise. Nationalspieler, nicht nur im Fußball, werden durch die Weltgeschichte geschickt wie vor Corona. Gestern Wolfsburg, heute Oslo, morgen Mainz und übermorgen Belgrad – und zwischendurch ein positiver Corona-Befund inklusive Quarantäne. Diesen Fall hat es gegeben, in Hoffenheim, wo zwischenzeitlich sechs von 30 Spielern im Kader mit dem Coronavirus infiziert waren. Jeder Fünfte!

Wenn weiter gespielt wird auf Bundesliga-Niveau im Fußball, Handball und Basketball, und die Eishockey-Saison beginnt, wird das für Ablenkung und vielleicht sogar für etwas Freude sorgen in einer düsteren Zeit. Diese Leistung des Sports ist wirklich nicht zu unterschätzen. Aber die Frage ist: Wie lange wird der Sport diese Kraft noch haben?

Manager auf nationaler Ebene und die Athleten, über die oft nur am Rande gesprochen wird, sind längst Getriebene der internationalen Verpflichtungen, Verträge und Spielpläne. Die Fußball-Champions-League-Spiele der nächsten Runde sind gerade ausgelost worden, das Finale ist längst für Ende Mai terminiert. Im Januar fliegen die Handball-Nationalmannschaften aus mehr als 30 Ländern nach Ägypten, um ihren Meister auszuspielen. Die Fußball-Europameisterschaft soll von Mitte Juni an in zwölf europäischen Städten beginnen, kurz nach der EM folgt Olympia in Tokio.

Die nationalen Ligen wollen und können es sich nicht leisten, durch eine coronabedingte Spielpause wertvolle Zeit zu verlieren. Sie drängt schon jetzt. Werder spielt noch drei Mal bis Mitte nächster Woche, das letzte Mal in diesem Jahr am Tag vor Heiligabend. Am Neujahrstag ist wieder Training, einen Tag später findet das nächste Bundesligaspiel statt. So geht das im Schweinsgalopp weiter bis zum 22. Mai, weil im Frühjahr, wenn die EM noch gar nicht gespielt ist, auch schon die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar beginnt. Ein Wahnsinnsprogramm, selbst in Zeiten ohne ein Virus, das den Körper schwächt und das Leben gefährden kann – auch von Spitzensportlern.