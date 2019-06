Der starke Mann des Weltfußballs: Gianni Infantino, Präsident der FIFA. (dpa)

Wer geglaubt hatte, mit Gianni Infantino als neuem Mann an der Spitze des Welt-Fußballs werde einiges besser, wurde enttäuscht. Aber mal ganz ehrlich: War denn wirklich Besserung zu erwarten in einem Verband, der nur so wimmelt vor korrupten Funktionären? Natürlich nicht, der Weltverband heißt schließlich Fifa und hat seinen zweifelhaften Ruf seit Jahrzehnten zementiert.

An diesem Mittwoch wird Infantino als Fifa-Präsident bestätigt werden. Das gilt als sicher, es gibt keinen Gegenkandidaten. Der hätte auch keine Chance, denn mit dem Aufblähen der Weltmeisterschaften ab 2026 auf 48 Länder hat er seine erneute Wahl teuer erkauft. Das erhöht natürlich die Chancen kleiner Nationen, am größten Fußball-Event der Welt teilzunehmen. Sportlich aber wird die WM erheblich geschwächt.

Infantino aber will nur eines: Weiter expandieren, den Geldfluss maximieren. Weil aber Sponsorenverträge mit europäischen Partnern immer schwieriger werden, schließt er die jetzt in Katar oder China. Staaten eben, die nicht so kleinlich sind mit der Verwendung von Geldern. Für die Entwicklung des Fußballs ist Gianni Infantino eine miese Wahl.