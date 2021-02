Manchester Citys Ilkay Gündogan und Gladbachs Lars Stindl (r) in Aktion. Foto: Marton Monus/dpa (Marton Monus / dpa)

Das war eine Nummer zu groß für Borussia Mönchengladbach. Die Negativserie des Bundesliga-Achten hat sich auch in der Champions League fortgesetzt.

Das nach dem angekündigten Abschied von Trainer Marco Rose dringend benötigte Erfolgserlebnis blieb im Achtelfinale-Hinspiel gegen den deutlich überlegenen Top-Favoriten Manchester City mit einer 0:2 (0:1)-Niederlage aus. Damit dürften die Chancen im Rückspiel am 16. März, doch noch die nächste Runde zu erreichen, erheblich gesunken sein.

Gladbachs Torwart Yann Sommer (r) rettet den Ball. Foto: Marton Monus/dpa (Marton Monus / dpa)

„Das ist ein absolutes Top-Team, das wir zu bespielen und zu bekämpfen hatten. Wir haben relativ gut verteidigt und nicht so viel zugelassen. Aber wir bekommen zwei identische Gegentore. Es ist unglaublich schwer. Gegen diese Mannschaft muss einfach alles sitzen“, sagte Rose nach der Lehrstunde gegen die Citizens.

Die Gladbacher stehen nun vor den anstehenden schweren Aufgaben in der Liga und im DFB-Pokal mächtig unter Druck, um die Gemüter im Umfeld wegen des Trainer-Abschieds zu beruhigen. In der Puskas Arena, wo die Gladbacher wegen des Einreiseverbots für englische Mannschaften in Deutschland ihr Heimspiel austragen mussten, erzielten Bernardo Silva (29. Minute) und Gabriel Jesus (65.) die Treffer für den sechsmaligen englischen Meister.

Die Spieler von Manchester City feiern das 2:0 gegen Gladbach. Foto: Marton Monus/dpa (Marton Monus / dpa)

„Wir haben gegen eine herausragende Mannschaft gespielt, wo wir leidenschaftlich verteidigt haben. Wir mussten viel hinterherlaufen und haben verdient verloren“, sagte Gladbachs Kapitän Lars Stindl und fügte hinzu: „Wir werden in drei Wochen alles versuchen. Wir haben noch große Ziele vor.“ Ähnlich sah es Florian Neuhaus: „Es ist wahnsinnig bitter, zweimal über so eine Flanke ein Gegentor zu kassieren. Wir müssen einen Tick mutiger draufgehen. Wir haben nochmal 90 Minuten, da wollen wir es besser machen.“

Gladbachs Trainer hatte von seiner Mannschaft vier Tage nach der bitteren 1:2-Niederlage gegen den Abstiegskandidaten FSV Mainz 05 von seiner Mannschaft Mut und Leidenschaft gefordert. Gegen eine seit 25 Pflichtspielen unbesiegte Elf, die zuletzt 18 Siege in Serie feierte, kein einfaches Unterfangen. Mit einer auf einer Position veränderten Formation, in die Denis Zakaria für Valentino Lazaro rückte, versuchte Rose eine kompakte Zentrale zu bilden. „Da passt Zakaria gut rein“, begründete der Gladbacher Coach den Wechsel.

Gladbachs Matthias Ginter und Florian Neuhaus verlassen nach dem Abpfiff enttäuscht das Spielfeld. Foto: Marton Monus/dpa (Marton Monus / dpa)

Die Engländer, angeführt von ihrem mit elf Saisontreffern besten Torschützen Ilkay Gündogan und zunächst ohne den länger verletzten ehemaligen Wolfsburger Kevin De Bruyne, verlangten Borussia von Beginn an Schwerstarbeit ab. Mit seinem laufintensiven und passsicheren Spiel beschäftigte der Premier-League-Tabellenführer die Gastgeber im fremden Stadion permanent.

Nach knapp einer halben Stunde war die Gladbacher Gegenwehr gebrochen. Der über die linke Seite von Joao Cancelo eingeleitete Angriff landete bei Bernardo Silva, der mit einem Kopfballtreffer in die lange Ecke das 1:0 erzielte und erstmals in dieser Champions-League-Spielzeit traf. Zuvor hatte Christoph Kramer die Szene mit einem Fehlpass auf den Flankengeber ungewollt eingeleitet.

Entlastungsangriffe für die Elf vom Niederrhein gab es kaum. Stefan Lainer, der auf der rechten Seite zu einigen guten Szenen kam, hatte es in der 19. Minute mit einem Pass auf Alassane Plea versucht, doch der mit fünf Wettbewerbstreffern beste Gladbacher Torschütze kam zu spät. Die in dieser Königsklassen-Saison seit 616 Minuten gegentorlose Defensive der Engländer war auch gegen die Gladbacher recht beschäftigungslos.

Erst im zweiten Abschnitt konnte sich die Rose-Elf ein wenig befreien, hatte aber in der 54. Minute Glück, dass Jesus die erste große Chance zum 2:0 nicht nutzte. Die erste große Tormöglichkeit für Borussia vergab Plea (63.) nach Pass von Zakaria artistisch und knapp. Fast im Gegenzug fiel dann die Entscheidung für die Mannschaft des ehemaligen Bayern-Trainers Pep Guardiola. Nach Vorlage von Silva traf Jesus dann doch noch zum 2:0. In der Schlussphase musste auch noch Jonas Hofmann verletzt vom Platz.

© dpa-infocom, dpa:210224-99-581079/6 (dpa)