Im Vergleich zur Startelf im Bundesligaspiel gegen den FSV Mainz 05 am vergangenen Samstag rückt Denis Zakaria für Valentino Lazaro in die Anfangsformation. Gladbachs Coach hat sich für eine Dreier-Abwehrkette mit Zakaria und ein kompaktes Defensiv-Zentrum entschieden.

In der seit 25 Pflichtspielen unbesiegten Elf von Trainer Pep Guardiola gab es nach dem 1:0-Erfolg gegen den FC Arsenal insgesamt fünf Veränderungen. Der ehemalige Wolfsburger Kevin De Bruyne fehlt ebenso in der Startelf wie Kapitän Fernandinho. Beide Spieler kommen aus Verletzungspausen und sitzen nach ersten Einsätzen zunächst auf der Bank. Deutschlands Nationalspieler Ilkay Gündogan spielt von Beginn an.

