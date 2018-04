Dort schlugen sich mit 6:4 Punkten als finale Drittplatzierte ausgezeichnet. „Wir konnten volle Pulle mithalten, ich bin völlig begeistert“, sagte Werders Trainerin Grit Gerke. Mit ihrer guten Laune machten sie und ihr Team dem prächtigen Wetter vor der Hallentür richtig Konkurrenz.

Kein Wunder, denn die Grün-Weißen landeten unter insgesamt 293 C-Mädchenteams aus der gesamten Region Niedersachsen/Bremen unter den Top Drei – ein fantastisches Abschneiden. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sich die Mannschaft im Laufe der Saison mit sechs Neuzugängen ja erst einmal finden musste. „Das haben meine Spielerin echt gut gemacht“, lobte die SVW-Trainerin. „Sie haben sich klasse entwickelt und halten alle stark zusammen.“ Ihr Saisonziel hatten die Grün-Weißen schon mit dem Einzug in die Verbandsmeisterschaft (15:9 Punkte) erreicht. „Ich war auch überzeugt, dass wir dort nicht Letzter werden würden“, verriet Gerke.

Der SVW hatte mit der Linkshänderin Nina Engel auf der Angriffsmittel die überragende Werferin in seinen Reihen, die mit 30 Treffern in der Torjägerstatistik hinter ihren Nationalmannschaftskolleginnen Sophie Solomachin (Garrel/36 Tore) und Mailee Winterberg (Burgdorf/34) auf dem dritten Rang landete. Auf Halbrechts erwies sich die Linkshänderin Eske Dörgeloh als enorme Verstärkung, am Kreis spielte wiederum Nadine Becker einen homogenen Part. Erstaunliches leistete auch die Bremer Flügelzange in Form von Tessa Budelmann und Annika Paeslack, die dem Jahrgang 2005 und damit eigentlich der D-Jugend angehören. Im Tor teilten sich die gut haltenden Emily Goldbach und Hanna Hinrichs die Arbeit, in der Abwehr vor ihnen packte zu guter Letzt Michelle Kreft aufmerksam zu.

Ihre Mannschaft war mit dem 20:13-Kantersieg über das spätere Schlusslicht VfL Stade überlegen in das Turnier gestartet und hatte danach gegen den BV Garrel bis zum 12:8 von Nadine Becker überzeugend geführt. Danach ließen die Bremerinnen mental nach und verloren gegen die Niedersachsen zum dritten Mal in dieser Saison mit nur einem Tor Unterschied (15:16). „Wir haben in der zweiten Hälfte nicht mehr alles abgerufen, was wir können. Das ist ein Lernprozess, den diese Mannschaft noch machen muss“, analysierte Grit Gerke. Ihre Spielerinnen fuhren noch zwei Siege gegen den Handballverein Lüneburg (15:13) und den VfL Oldenburg (17:13) ein, wobei sie die Huntestädterinnen – vorher immerhin Vizemeister ihrer Staffel- schon zum Seitenwechsel mit 11:4 überrannt hatten.

Der SV Werder Bremen hatte auch im Duell mit dem späteren Verbandsmeister und Gastgeber TSV Burgdorf den deutlich besseren Start erwischt. Beim 5:1 von Nina Engel lag er bereits nach achteinhalb Minuten überzeugend vorne, beim Seitenwechsel betrug der Vorsprung immer noch zwei Treffer (7:5). Als die Niedersachsen den Spieß jedoch im zweiten Durchgang über 11:8 zum 14:10 drehten, waren die Würfel gefallen. Das starke Abschneiden der Grün-Weißen konnte das aber nicht im Geringsten schmälern.

SV Werder Bremen: Goldbach, Hinrichs; Engel (30/7), Dörgeloh (16), Adilovic, Budelmann (10), Mackowiak (5), Mosel (5), Kreft (4), Paeslack (4), Ließmann (2), Becker (2), Krawutschke (1), Schiffler (1).