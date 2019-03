Tennis-Hartplatzturnier

Gojowczyk unterliegt Federer in Indian Wells

Tennisprofi Peter Gojowczyk hat beim Masters in Indian Wells in der zweiten Runde gegen Roger Federer verloren. Der 29-Jährige unterlag dem am Nummer vier gesetzten Schweizer in 1:17 Stunden mit 1:6, 5:7.