Am Montagabend bei der Eröffnungsfeier in der prall gefüllten Kieler Sparkassen-Arena war die Stimmung schon prächtig gewesen. 20 Stunden später folgte für Hanni Kjeldsen der ganz persönliche Glücksmoment: Die Sportlerin von der Lebenshilfe Bremen sicherte sich bei den Special Olympics gleich am ersten Tag, an dem Entscheidungen anstanden, im Boccia die Goldmedaille. "Hanni ist gerade im siebten Himmel", sagte Sabine Schmieder. Die Familienbeauftragte der Special Olympics Bremen (SOB) hatte den richtigen Riecher bewiesen, als sie sich eine Siegerehrung aussuchen durfte: Boccia sollte es sein, und prompt stand eine Bremerin ganz oben auf dem Siegertreppchen.

Sabine Schmieder ist in diesen Tagen ganz nahe dran am 87-köpfigen SOB-Aufgebot aus Bremen und Bremerhaven. Sie hat sich extra ein Fahrrad gemietet, um möglichst viele ihrer Schützlinge an den in der Stadt weit verteilten Sportstätten live zu erleben. Insgesamt 4600 Aktive kämpfen bei den nationalen Sportspielen für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung in Schleswig-Holsteins Hauptstadt noch bis Freitag um Medaillen und gute Platzierungen.

Der Auftakt verlief schon mal vielversprechend, wie auch SOB-Athletensprecher Oliver Neddermann registrierte. Am Dienstag gratulierte er seiner Mannschaftskameradin freudestrahlend zum Sieg, an diesem Mittwoch wird er ihr es beim Boccia nachzumachen versuchen. Am Dienstag standen auch die ersten Vorentscheidungen im Tischtennis auf dem Programm – mit Aktiven der Werkstatt Bremen/Martinshof (4), der Elbe-Weser-Werkstätten Bremerhaven (4), der Lebenshilfe Bremen (1) und der Lebenshilfe Bremerhaven (2).

Bremens Behindertensportler des Jahres bereitete sich derweil entspannt auf seinen Fünfkampf vor. Am Montag nutzte Mike Schwenke die Wettkampf freie Zeit zum Sonnenbad am Strand, am Dienstag absolvierte er das Gesundheitsprogramm der Spiele. An diesem Mittwoch wird es ab 10 Uhr aber ernst für ihn: Dann steht mit dem 100-Meter-Lauf die erste Disziplin des Mehrkampfes an. Für Mike Schwenke, sportlich beheimatet beim TuS Komet Arsten, geht es dabei um mehr als nur eine Medaille: Der 20-Jährige träumt vom Start bei den Weltspielen 2019 in Abu Dhabi.