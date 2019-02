Die Erfolge und das Punkte-­Endergebnis bestätigte den beiden abschließend, dass sie die Aktiven richtig eingesetzt hatten.

Die Herren traten mit Fabian Buss, Juri Bauer, Nico Hartmann, Ole Bendix Witt, Joshua Runge, Fabio Röpe, Hendrik Böse und Lukas Mildt an. Dabei zeigte sich vor allem das Potenzial der älteren Starter. So sammelte Fabian Buss 577 Punkte (200 m Freistil / 1:59,34 Min.), satte 1090 Punkte über 100 m Freistil und 200 m Lagen. Fabio Röpe unterstützte das Team ebenfalls nach Kräften und holte 564 Punkte (200 m Lagen / 2:12,64 Min.) und 1092 Punkte für 400 m Lagen und 100 m Brust. Der Paukenschlag mit stolzen 606 Punkten über 100 m Freistil (0:53,08 Min.) gelang Hendrik Böse im letzten Wettkampf des Tages. Auch sein Punktekonto konnte sich sehen lassen: 499 Punkte (100 m Rücken / 1:01,64 Min) und 594 Punkte über 200 m Freistil. Zum Ende des ersten Abschnitts zeichnete sich bereits die Chance auf den begehrten Siegerpokal ab, was die Schwimmer noch mehr anspornte, schnell ihre Bahnen zu ziehen. Am Ende standen respektable 11690 Punkte (153 Punkte Abstand) auf der Auswertung.

Bei den Damen gingen Teresa Marit Uenzelmann, Berit Seibke, Vanessa Wätje, Linda Wilken, Renée Steinbiß, Julia Bienert, Line Maethner, Malina Möhl und Dilay Akin ins Rennen. Die große Unterstützung der Zuschauer zeigte Wirkung. Bereits der erste Start des ­Tages brachte Teresa Marit Uenzelmann stattliche 479 Punkte über 200 m Freistil in 2:21,10 Minuten und kurz vor Ende des ersten Abschnitts 484 Punkte über 400m Freistil in 4:58,57 Minuten ein. Insgesamt punktbeste Leistung der Bremen10-Schwimmerinnen erzielte Vanessa Wätje über 100 m (504 Punkte) in 1:09,12 Minuten und 200 m Rücken (519 Punkte) in 2:28,31 Minuten.

Auch die Leistung von Line Maethner über 50 m Freistil in 0:29.01 Min. (493 Punkte) konnte sich sehen lassen, und damit hatten sich die Damen im ersten Abschnitt auf den zweiten Rang der Gesamtwertung geschwommen. Trotz der hohen Punktleistung von Berit Seibke (489 Punkte) über 200 m Brust in 2:50,74 Min. sowie 468 Punkte für Julia Bienert über 100 m Freistil in 1:04,71 Minuten konnten sie den zweiten Platz nicht verteidigen, waren am Ende des Tages aber mehr als zufrieden mit dem Bronze-Podiumsplatz und insgesamt 10986 Punkten (Silber: 11.128 Punkte) in der Gesamtwertung.