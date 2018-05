Mannschaft und Betreuerstab des SV Werder hoffen am letzten Tag der Special Olympics in Kiel auf eine Medaille im Handball. (Sabine Schmieder)

Die nationalen Spiele für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung biegen auf die Zielgerade ein: An diesem Freitag, an dem die Handballer des SV Werder um eine Medaille spielen, enden die Special Olympics in Kiel um 18 Uhr mit der Schlussfeier. Dann werden die 4600 Aktiven den letzten Wettbewerb beendet haben – vermutlich mit weiterem Edelmetall für die Sportler der Special Olympics Bremen (SOB), die auch am Donnerstag erfolgreich waren.

So gewann Jan Hoffmann (Lebenshilfe Bremen) im Boccia-Einzelwettbewerb die Goldmedaille, Sonja Fassing sowie im Doppel Hanni Kjeldsen und Elke Rauschenberg (alle Lebenshilfe Bremen) wurden gute Fünfte. Im Judo gab es für die SOB sogar einen kompletten Medaillensatz, den drei Aktive der Werkstatt Bremen/Martinshof sammelten: Udo Funke holte Gold, Christian Kühn Silber und Manuela Bonnet Bronze. Über eine Bronzemedaille freute sich auch Weitspringerin Julia Simon (Lebenshilfe Bremerhaven).

Bremens Behindertensportler des Jahres 2017, Mike Schwenke, beendete den zweiten und letzten Tag im Fünfkampf zufrieden – im Gegensatz zu seiner Mutter, die gleichzeitig auch seine Trainerin ist. "Mike kann das besser", sagte Sandra Schwenke nach dem Wettbewerb, den ihr Sohn nach Weitsprung und abschließendem 400-Meter-Lauf als Fünfter beendet hatte. Die Entscheidung, ob der 20-Jährige vom TuS Komet Arsten an den Weltspielen 2019 in Abu Dhabi teilnehmen darf, fällt unabhängig von der Platzierung in Kiel erst im Juni.

Die 87-köpfige SOB-Mannschaft genießt die Special Olympics weiter in vollen Zügen. Viele verbringen auch die Zeit nach den Wettbewerben gemeinsam. So rückten die Bremer am Mittwochabend mit einem 29-köpfigen Aufgebot in einem griechischen Restaurant an – und hatten dort viel Spaß.