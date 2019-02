Emil Reichert und Adeline Mazakow mit Stephan und Julia Schanz (Gold und Silber, frei)

Julian und Janina Post holten sich in der Juniorengruppe I D-Latein von 21 Paaren die Bronzemedaille im Gesamtturnier und die Goldmedaille im Land Bremen. Auch im Turnier der Juniorengruppe II D-Latein erreichten die Beiden das Finale des Gesamtturniers und freuten sich am Ende über die Silbermedaille und somit den Bremer Vizemeistertitel.

In der Kindergruppe C-Latein tanzten Jan Woitt und Lisa Marie Schanz im Finale und holten sich am Ende die Bremer Bronzemedaille. Zum Auftakt des zweiten Turniertages erreichten Emil Reichert und Adelina Mazakow unter 19 Paaren das Finale in der Juniorengruppe II B-Latein und im Gesamtturnier den vierten Platz von Norddeutschland und die Bronzemedaille vom LTV Bremen.

Auch in der Jugendgruppe B-Latein setzen sich die Erfolge fort. In ihrem ersten Jugendturnier tanzten sich Emil Reichert und Adelina Mazakow auf Anhieb aufs Treppchen und wurden am Ende norddeutscher Vizemeister und sicherten sich damit die Goldmedaille und den Landesmeistertitel von Bremen. Damit aber noch nicht genug, denn auch das zweite Juniorenpaar, Mark und Nikole Neubauer, erreichten in der Jugend B-Latein das Finale, die Bronzemedaille von Bremen und den sechsten Platz unter den 22 Paaren im Gesamtturnier.