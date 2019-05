Adelina Mazakow und Emil Reichert vom TC Gold und Silber. (Stephan Schanz, frei)

In der Senioren II A-Standard erreichten sie den guten vierten Platz, bei einem Starterfeld von 34 Paaren. Diesen Erfolg bestätigten sie tags darauf mit Platz fünf von 22 Paaren. Auch die Juniorenpaare des Vereins überzeugten. So erreichte das jüngste Paar in dieser Reihe, Lisa Marie Schanz und Jan Woitt, am ersten Tag des Ostermarathons in Braunschweig das Finale mit Rang sechs in der Kinder C-Latein. Am zweiten Tag wurden sie im Finale Fünfte. Doch damit nicht genug, gelangten Lisa Marie und Jan an diesem Tag auch ins Finale der Junioren I C-Latein und belegten dort den vierten Platz.

Adelina Mazakow und Emil Reichert kamen bei ihrem ersten deutschen Ranglistenturnier der Jugend A-Latein als Paar aus der Junioren II B-Lateinklasse in einem starken Feld von 45 Paaren auf Rang 34. Tags darauf erreichten sie im Ranglistenturnier der Junioren II B-Latein erstmals das Semifinale und damit den guten zehnten Platz. Das Paar steht somit aktuell auf Platz neun der Rangliste.