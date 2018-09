Bremens Behindertensportler des Jahres, Mike Schwenke (rechts) eröffnete das Benefiz-Golfturnier in Garlstedt symbolisch mit dem ersten Schlag. Danach starteten mit (von links) Klaus Meier (WPD), Martin Klinkhammer (Deutsche Bank), Joachim Linnemann (Justus Grosse) und Peter Jung (Ex-Vorstand Atlanta) die Prominenten in ihre Runde. (Maximilian von Lachner)

Mike Schwenke ärgert sich. Er weiß nur zu genau: Das kann er besser. Unter den Blicken der Zuschauer ist Bremens amtierender Behindertensportler des Jahres verständlicherweise nervös, und Nervosität ist beim Golfspielen ein schlechter Begleiter. An diesem herrlichen Herbstvormittag ist es aber egal, dass der vielseitig begabte Sportler Mike Schwenke den Ball nicht so trifft wie gewünscht. Auf der Anlage des Clubs zur Vahr in Garlstedt geht es nicht vorrangig ums gute Ergebnis, sondern um den guten Zweck.

Knapp 80 Golfspielerinnen und -spieler sind der Einladung von Peter Gagelmann und Jörg Wontorra gefolgt, mit einem Startgeld von 150 Euro bei diesem Benefiz-Turnier dabei zu sein. Der SV Werder ist fast schon in Mannschaftsstärke erschienen: Ex-Vorstandschef Jürgen L. Born, der amtierende Aufsichtsratschef Marco Bode, die Fußball-"Rentner" Clemens Fritz, Rigobert Gruber und Uli Borowka lassen sich das Turnier ebenso wenig entgehen wie "Klaus & Klaus" Baumgart sowie viele aktuelle und ehemalige Führungskräfte aus Bremer Wirtschaftsunternehmen.

Sie alle sind gekommen, um ein Projekt zu unterstützen, das der Bremer Sport so sehr herbeisehnt und das doch nur so langsam in Schwung kommt: das „Haus der Athleten“. Ein Haus, in dem vor allem jugendliche Sportler betreut leben können. „Die Idee finde ich super“, sagt Joachim Linnemann, Geschäftsführender Gesellschafter der Justus Grosse Unternehmensgruppe. Golf sei nun wahrlich nicht seine Leidenschaft, sagt der täglich im Sattel sitzende Dressurreiter, aber hier mache er gern mit. Wie auch der Ex-Vorstandschef der Atlanta AG, Peter Jung. Dieses Duo bildet mit Martin Klinkhammer (Deutsche Bank) und Klaus Meier (WPD) den sogenannten Flight – also die Gruppe, die nach dem symbolischen ersten Abschlag von Mike Schwenke auf der ersten Bahn ins Turnier startet und dann gemeinsam weiterzieht.

Der Traum von der Villa Ritter

WPD-Chef Klaus Meier ist indirekt gleich doppelt ins Turnier eingebunden – einerseits als Spieler, andererseits als Mitbesitzer einer Immobilie, die als „Haus der Athleten“ in Frage kommt: die Villa Ritter an der Kurfürstenallee. Das Gebäude, ehemals Firmensitz der WPD, steht leer und müsste umgebaut werden. Die Kosten dafür werden derzeit ermittelt. Und weil nach Lage der Dinge von der Stadt Bremen kein Geld für einen Umbau zu erwarten ist, haben Jörg Wontorra, Vorsitzender der Hansestiftung, und Peter Gagelmann, Vorsitzender der Sportstiftung Bremen, die Initiative übernommen.

Wontorra, der Fernsehmann, und Gagelmann, der ehemalige Schiedsrichter in der Fußball-Bundesliga, kennen sich gut – nicht zuletzt wegen der Sportgala, auf der alljährlich Bremens Sportler des Jahres gekürt werden und die Jörg Wontorra moderiert. „Wir brauchen das Haus der Athleten, weil im Bremer Spitzensport stets eine Art Flucht stattfindet“, sagt der Sportjournalist. Und er hat ein ambitioniertes Ziel: „Wir wollen die Idee schon 2019 umsetzen.“

Das wäre natürlich ganz in Gagelmanns Sinn und eine tolle Sache für jeden Unterstützer des Projekts. Für auswärtige Sportler wäre das „Haus der Athleten“ ein echter Anreiz, nach Bremen zu kommen. Und es würde all jene Vereine entlasten, die nur unter größten Kraftanstrengungen private Unterkünfte für ihre Aktiven bereitstellen. Auch Sportsenatorin Anja Stahmann (Die Grünen) ist eine Befürworterin des Projekts. Sie hätte lieber heute als morgen ein „Haus der Athleten“, hält die Beschlussfassung darüber noch vor den Bürgerschaftswahlen am 26. Mai 2019 jedoch für „sehr ambitioniert“. Übersetzt heißt das: Es ist eher unwahrscheinlich.

Stahmann weist darauf hin, wie lang der Weg der Umsetzung ist. Öffentliches Geld sei für ein „Haus der Athleten“ nicht zu erwarten. Die Rahmenbedingungen, so erläutert Stahmanns Sprecher Bernd Schneider, müssten die Projekt-Befürworter schon selbst erfüllen. „Die Behörde kann nur flankieren“, sagt er. Ein wesentlicher Knackpunkt neben den Planungs- und Umbaukosten sei die dauerhafte Finanzierung eines Jugendhilfeträgers, ohne den ein „Haus der Athleten“ nicht betrieben werden dürfe. Dieser Träger, so es ihn gibt, müsse einen Antrag stellen, über den dann im Bremer Sozial-Ressort entschieden würde. Dessen Chefin ist ebenfalls Anja Stahmann, die, wenn schon nicht finanzielle, so aber wenigstens ideelle Unterstützung des Projekts auf Senatsebene bis hin zu Bürgermeister Carsten Sieling verspricht.

Wontorra und Gagelmann wollen nicht länger warten. Ihnen ist wichtig, Sport und Wirtschaft näher zusammen zu führen. Auch deswegen hoffen die beiden Initiatoren, dass sich das Golfturnier neben der Sportgala als zweites festes Benefiz-Event im bremischen Sportkalender verankern lässt. Das wäre gewiss auch im Interesse von Mike Schwenke, der sich – wie Wontorra und Gagelmann – stets neue Ziele setzt. Mike Schwenke hat sich vorgenommen, im kommenden Jahr nicht „nur“ den symbolischen ersten Abschlag zu machen, sondern gemeinsam mit seinem Vater am Turnier teilzunehmen.

Zur Sache

Turniersieger Uli Borowka

Im Gegensatz zum finanziellen Erlös der Veranstaltung, dessen Ergebnis erst während des Gala-Abends und damit nach Redaktionsschluss ermittelt werden konnte, standen die sportlichen Sieger des Turniers schon vorher fest. In der Bruttowertung setzte sich das Team Uli Borowka/Wieland Rahn mit 35 Punkten vor Frank Moritz/George Muhle jun. (34) durch. In der Nettowertung siegten Burkhard Bojazian/Jost Paarmann (64) vor Renate Lüke-Pfeilsticker/Larissa Reuter-Schröder (56) und Martin Klinkhammer/Peter Jung (55).