Oslebshausen

Grambke-Oslebshausen bereitet sich vor

Olaf Kowalzik

Oslebshausen. Die Landesliga-Handballer des SV Grambke Oslebshausen nutzten kürzlich die spielfreie Zeit zu einem intensiven Ein-Tages-Trainingslager in der Sperberstraße. In drei Blöcken á zwei Stunden standen die Fitness und das Teambuilding, die Deckung und der Abwehrblock sowie der Angriff mit all seinen Spielzügen auf dem Programm.