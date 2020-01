Das Hauptfeld bei der ersten Etappe der Tour Down Under. Foto: David Mariuz/AAP/dpa (David Mariuz / dpa)

Der Sieg ging nach dem Schlusssprint in 3:28,54 Stunden an den irischen Radprofi Sam Benett vor dem Belgier Jasper Philipsen und Erik Baska aus der Slowakei. Die Tour endet nach sechs Etappen am 26. Januar. Greipel ist mit 18 Erfolgen Rekordetappensieger der Tour Down Under. (dpa)