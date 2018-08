Da fahr'n sie übern See, und zwar über einen ganz großen: Skipperin Melanie Aalburg am Steuer umgeben von Crewmitgliedern auf der "Bank von Bremen". (Sven Jürgensen)

Bremen. Jeden Tag haben sie Wale gesehen. Jeden Tag. Fantastisch war das. Und noch so viel mehr haben sie gesehen. Und dann dieses Meer. Das Licht, der Himmel. Diese Weite der Natur, diese Erhabenheit. Überwältigend sei das gewesen, sagen sie. Unvergessliche Eindrücke hätten sie bekommen. Überwältigend und unvergesslich und jeden Tag Wale: Damit wäre allerdings noch nicht umfassend beschrieben, was die elfköpfige Besatzung der Hochseejacht „Bank von Bremen“ so erlebt und erfahren hat in den 19 Tagen auf dem Atlantik. „Es war eine Grenzerfahrung“, sagt Andreas Vroom.

Vroom, bekannt als Präsident des Bremer Landessportbundes (LSB), gehörte zu der Crew des Vereins Segelkameradschaft Das Wappen von Bremen (SKWB). Seit zehn Jahren ist er SKWB-Mitglied, aber so einen Törn hat er auch noch nicht mitgemacht. Die „Bank von Bremen“ war im Winter von Lanzarote aus nach Granada gesegelt, was gleichzeitig den ersten Teil der „Atlantik-Anniversary-Regatta“ gebildet hatte. Teil zwei folgte jetzt im Sommer. Von Bermudas nach Hamburg. Beziehungsweis nach Cuxhaven, dort war nach 3725 Seemeilen an der Kugelbake die offizielle Ziellinie.

19 Tage, 27 Minuten und 19 Sekunden wurde für die Bremer Jacht gemessen, sie war damit Neunter von 18 Schiffen. Eine genaue Wertung und Bewertung fällt relativ schwer, fällt sogar Segel-Fachleuten schwer. Sie sagen: Die Boote seien unterschiedlich ausgerüstet gewesen. Verglichen mit einem Autorennen seien Käfer gegen Porsche angetreten. Die „Bank von Bremen“ wäre in einem solchen Vergleich in etwa ein Golf.

Die Herausforderung der Atlantik-Überfahrt bestand primär nicht darin, Erster zu werden. Oder Neunter. Es ging erst mal ums Ankommen. Ums heil Ankommen. Um die Meisterung einer, sagen wir mal: radikal verknappten Situation. Boot, Meer, Team. Mehr ist da nicht. Das Team muss funktionieren, die Kommandos müssen befolgt werden. Alles geschieht unausweichlich. Vor Gericht und auf hoher See sei man in Gottes Hand, heißt es nicht von ungefähr. „Man kann da auf hoher See nichts vorspielen. Man ist man selbst“, sagt Melanie Aalburg.

Sie war die Skipperin im Atlantik-Abenteuer. Sie hat das Schiff geführt, und so etwas hatte es noch nie gegeben in der langen Regatta-Geschichte der SKWB. Eine Frau als Schiffsführerin. Melanie Aalburg aus Berlin, 44 Jahre alt und im Hauptberuf Ärztin, entstammt einer Seglerfamilie und ist seit etlichen Jahren schon Mitglied in der Bremer Segelkameradschaft. Vor drei Jahren führte sie die „Bank“ im Helgoland-Edinburgh-Race, das war aber noch unter Aufsicht eines Skippers und quasi ihre Meisterprüfung.

Für die Atlantik-Regatta hatte sie sich im Verein beworben. Der sogenannte Schifferrat, bestehend aus erfahrenen Skippern, hatte schließlich sie ausgewählt – und nicht den (männlichen) Mitbewerber. Sie erhielt das Mandat, die Crew zusammenzustellen und vorzubereiten. Die Hälfte der Crew hatte Atlantik-Erfahrung, die andere Hälfte nicht. Und? Freude pur, als Melanie Aalburg das Skipper-Amt erhielt? Segeln ist doch ihre große Leidenschaft. „Ich habe mich nicht nur gefreut“, gibt sie zu. Weil sich die große Freude gleich mit dem Gefühl für die große Verantwortung mischte. Sie war jetzt verantwortlich für zehn Männer.

Vor zehn Jahren war sie schon mal mit 14 Frauen über den Atlantik gesegelt. Frauen-Team, Männer-Team – wo liegen die Unterschiede in einer Konstellation, in der man auf engem Raum auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen ist? Da wird Melanie Aalburg vorsichtig. Sie möchte nicht, dass da jetzt so eine Männer-sind-so-und-Frauen-sind-so-Nummer draus wird. Sie sagt ganz vorsichtig, und das möge bitteschön wertfrei aufgefasst werden, dass ihre Erfahrung sei: Frauen treten in Stress-Situationen oft „mental etwas ausgeglichener“ auf. Männer würden da doch mehr aus sich herausgehen.

„Aber am Ende ist es egal“, sagt die Skipperin, „es sind die Charaktere, die die Mannschaft ausmachen.“ Andreas Vroom sagt Ähnliches, wenn es um die zugespitzte Teamkonstellation an Bord geht. Man lerne sich selbst und den anderen kennen. Erst so richtig, und vielleicht auch anders. Man muss ja praktisch bedingungslos mit sich selbst und mit dem Nebenmann klarkommen. Man muss ihm vertrauen. Oder eben auch gehorchen. „So wie bei der Feuerwehr“, sagt Vroom, da sei er auch Mitglied.

Er habe jedenfalls von hoher See eine Menge mitnehmen können für den Alltag an Land. Teamwork, Teamführung, das seien ja auch dort wichtige Themen. Anfangs, da hatten sich auf der „Bank“ – laienhaft formuliert – bisweilen die Segel böse verheddert, da musste ordentlich geschuftet werden, und das mitten in der Nacht. Das sei schon haarig gewesen, und da habe er auch gemerkt, erzählt Vroom, dass alle theoretische Vorbereitung in der Praxis längst noch nicht alles ist.

In den ersten Tagen, da war er auch, wie stets auf solchen Törns, seekrank. Das war sehr belastend. Und sehr belastete die Bank-Besatzung auch, nach Tagen und Nächten mit viel Plackerei und wenig Schlaf: die lange Flaute gegen Ende des Törns. Dieses monotone Geräusch der Segel. Plopp, plopp, plopp. „Wie Peitschenhiebe auf die Seele“, sagt Vroom. Aalburg bestätigt: „Das zerrt gewaltig an den Nerven.“

Da würden sich dann die unterschiedlichen Charaktere zeigen. Wie im Stau auf der Autobahn, den der eine geduldig erträgt und der den anderen in einen Zustand versetzen kann, der vom Durchdrehen nicht weit weg ist. Zumal die Flaute auch bewirkte, dass an Bord der Proviant rationiert wurde. Hundert-Kilo-Männer mussten dann auch mal mit einer Käse-Stulle für den Tag auskommen, erzählt Vroom. Die Erfahrung des Extremen, des Existenziellen sei für ihn eine Bereicherung gewesen, sagt er.

Und eigentlich würde er sie jedem wünschen. Sport-Ottonormalverbraucher mache sich ja oft kein Bild, wie der Olympionike sich gequält, auf welche Annehmlichkeiten er verzichtet hat auf dem Weg zu seinem Olympia-Traum. Ähnlich verhalte es sich beim Blick auf all die Naturschönheiten, Naturgewalten. Auf die Ressourcen der Natur. Der Blick verändere sich, der Respekt steige.

Er werde jetzt eine Weile brauchen, bis er alles verarbeitet habe, sagt Vroom. Er habe sich vorgenommen, quasi als Mittel zur Verarbeitung, all seine Reflexionen und Erlebnisse an Bord aufzuschreiben. Was er schon weiß, ohne es notieren zu müssen: Er würde so einen Trip wieder machen, der Törn wirkte sozusagen nicht abtörnend. Noch deutlich enthusiastischer antwortet Melanie Aalburg auf die Frage, ob sie solch einen Trip wiederholen würde. Und vor allem: Ob es das wert war, 15 Monate Vorbereitungszeit neben der Arbeit als Angestellte in einer Arztpraxis plus dann den Jahresurlaub für die Regatta herzugeben. Sehr schnell sagt sie: „Absolut!“