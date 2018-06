Verteidigte das Verhalten des Verbands: DFB-Chef Reinhard Grindel (dpa)

Der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, Reinhard Grindel, hat Kritik am Umgang seines Verbands mit der Affäre um Ilkay Gündogan und Mesut Özul zurückgewiesen. sagte Grindel am Mittwoch bei der Pressekonferenz des DFB im russischen Watutinki. zum Verhalten in der Diskussion um das Foto der Nationalspieler Ilkay Gündogan und Mesut Özil mit dem türkischen Präsidenten Erdogan geäußert.

Auf die Frage eines Journalisten, wie der DFB mit der Kritik am Umgang mit der Angelegenheit umgehe, wies Grindel die Kritik am Krisenmanagement zurück. Zum einen habe es niemals einen Gegenentwurf, wie gutes Krisenmanagement auszusehen habe, gegeben. Zum anderen habe sich Ilkay Gündogan umgehend geäußert und Fehler eingeräumt - und sei dennoch ausgepfiffen worden. Dies zeige laut Grindel auch, dass der Vorwurf, Mesut Özil hätte sich mehr und besser äußern müssen, nicht richtig sei.

Gründe für die Pfiffe liegen tiefer

Grindel erklärt sich die öffentliche Aufregung um den Vorfall auch mit einer geänderten gesellschaftlichen Einstellung gegenüber Einwanderern, aber auch gegenüber der Türkei. Der DFB-Präsident erklärte, dass 2014 die gesamtgesellschaftliche Lage in Hinblick auf Integration sehr positiv besetzt war. Dies habe sich im Zuge der Zuwanderung ab 2015 geändert, denn die Menschen sehen Probleme und erwarten Klarheit. "Da muss es etwas geben, was wesentlich tiefer liegt – von den Ursachen her. Das geht über die beiden Spieler hinaus", so Grindel.

Es müsse ein Bekenntnis zu Werten und zu Deutschland geben, auch vom DFB und von der Mannschaft. Aber man müsse auch Toleranz und Respekt gegenüber Anderen zeigen und die Religion, familiäre Bezüge und Herkunft achten. Integration bedeute nicht Assimilation, erklärte Grindel.

Man müsse anerkennen, dass es in Deutschland Probleme gibt, die weit über die Mannschaft herausreichten. Der Fußball habe aber auch eine Integrationskraft und jeder müsse sich für Deutschland einsetzen, mit allem was er hat. Und im Hinblick auf Özils Schweigen zu dem Vorfall sagte Grindel, dass ein Spieler, "wenn er denn schon im Interview keine Antwort geben will, dann vielleicht auf dem Platz". Gündogan und Özil seien dazu bereit und verdienten dafür die Unterstützung der Fans, sagte Grindel.