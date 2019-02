Das Foto von der Siegerehrung S-Latein zeigt neben den sechs Plazierten (Plätze eins bis drei im Hintergrund auf dem Treppchen) auch Roberto und Uta Albanese sowie Jens Steinmann, Vorsitzender des GGC. (Grün-Gold-Club)

Bremen. Für die Tanzpaare des Grün-Gold-Clubs rücken die Deutschen Meisterschaften und Deutschlandpokale näher, und so waren die Bremer nach Lübeck gereist, um dort bei den gemeinsamen Landesmeisterschaften der fünf Nordverbände (Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen) die Qualifikation für die nationalen Wettkämpfe zu erreichen. Vom Landestanzsportverband Bremen hatten zwei Vereine Teilnehmer, ein Paar vom TuS Huchting (A-Latein) und 13 Paare vom Grün-Gold-Club Bremen (Senioren I S-Latein, Hauptgruppe A und S-Latein).

Erstmalig war aus Bremen ein Paar der Seniorengruppe I S-Latein am Start: Patrick Niemann/Sandra Cancino vom GGC ertanzten sich in dem kleinen Starterfeld von vier Paaren Platz zwei und wurden nach einem spannenden Wettkampf mit einem Paar aus Glinde Bremer Landesmeister.

In der Hauptgruppe A-Latein waren 25 Paare gemeldet, darunter sechs Bremer (fünf vom GGC). Hier konnten Lukas Witte und Liana-Sophie Michel das Gesamtturnier und damit auch den Landesmeistertitel gewinnen. Sie stiegen gleichzeitig in die S-Klasse auf. Fünfte im Gesamtklassement und Bremer Vizemeister Bremen wurden Michel Spiro/Franziska Streeb. Dritte in der Rangfolge des Bremer Landesverbandes wurden Adin Basic/Samanta Quint (13.) vor Dominik Veverka/Joana Behrens (18.), alle GGC.

Höhepunkt war zweifellos die Landesmeisterschaft der Hauptgruppe S-Latein. Hier konnten die amtierenden deutschen Vizemeister, Timur Imametdinov und Nina Bezzubova, unangefochten das Turnier mit allen 35 Einsen gewinnen. Ebenso sicher ertanzten sich Zsolt Sándor Cseke und Malika Dzumaev den zweiten Platz. Daniel Dingis mit seiner neuen Partnerin Alessia-Allegra Gigli konnte auf Anhieb wieder den dritten Treppchenplatz belegen vor René Libera/Nadja Spalek, Erik Wittenbeck/Andrea Fagin und Roma Syrykh/Elizabeth Zymovets, alle GGC. In die siebenpaarige Endrunde hatte es auch ein Paar aus Hamburg geschafft, das den siebten Platz belegte.

Zwei Jugendpaare des Grün-Gold-Clubs hatten sich auf den Weg nach Kelkheim/Hessen gemacht, um dort an den offenen hessischen Landesmeisterschaften Junioren/Jugend Latein teilzunehmen. Simon Pozarski und Emily Unger konnten dort nicht nur das Turnier der Junioren II B-Latein mit zwölf Startern gewinnen, sondern auch noch einen zweiten Platz bei der Jugend B-Latein mit 19 Startern ertanzen. In der Jugend C-Latein konnten Daniils Abajevs/Adelia Unger unter zwölf Paaren das Finale erreichen und wurden Sechste.

Bei den Formationen konnte das B-Team des GGC in Weinheim in der 2. Bundesliga Latein mit dem zweiten Platz seinen zweiten Tabellenplatz nach drei von fünf Turnieren festigen.