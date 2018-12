Mit ihrer Choreografie zum Song "This is me" überzeugten die Bremerinnen und Bremer. (FR)

Die Lateinformation des Grün-Gold-Club Bremen hat den Weltmeistertitel wieder an die Weser geholt. Im chinesischen Shenzhen setzte sich das Team von Trainer Roberto Albanese mit 37,000 Wertungspunkten durch und verwies den Titelverteidiger Due Team Perm aus Russland (36,667) auf Rang zwei. Dritter wurde mit Vera Tyumen Latin Team eine weitere Formation aus Russland (35,875). Der zweite deutsche Vertreter, der Deutsche Vizemeister TSZ Velbert, kam wie im Vorjahr auf Platz vier (34,834).

Der neue Weltmeister aus Bremen, 2017 in Wien noch Zweiter, überzeugte in Vor-, Zwischen- und Finalrunde mit seiner tänzerisch höchst anspruchsvollen und fehlerfrei dargebotenen Choreografie "This is me". Körperspannung, Ausdruck, Linienführung, Synchronität – die acht Bremer Paare waren auf den Punkt topfit. Sie durften sich völlig zurecht über Pokal und Medaillen freuen, die ihnen und dem gesamten Team von Shawn Tay, dem Präsidenten des Welt-Tanzsportverbandes WDSF, am späten Sonntagabend chinesischer Zeit überreicht wurden.

Für den Grün-Gold-Club aus Bremen ist es der neunte Weltmeistertitel in der Vereinsgeschichte, den ersten gab es in der Saison 2006/07 mit "Rocky".