Konnten die Deutsche Meisterschaft erneut für sich entscheiden: die Tänzer der Grün-Gold-Club Bremen. (Ruth Gerbracht)

Am Ende war es doch ein Happyend! Mit einer fehlerfreien Leistung sicherte sich die Lateinformation des Grün-Gold-Club erneut den deutschen Meistertitel vor dem TSZ Velbert und Blau-Weiß Buchholz.

Doch was so einfach klingt, war das Ergebnis harter Arbeit. Die Mannschaft von Trainer Roberto Albanese leistete sich in der Vorrunde und Zwischenrunde ungewohnte Fehler, um dann aber im Finale sich mit einer souveränen Leistung dann doch den Titel zu erobern.

Für das Team ist es der zwölfte deutsche Meistertitel in Folge. Mit dem Titel haben sich die Bremer nun automatisch für die Weltmeisterschaft im Dezember in Shengzen (China) qualifiziert und wird entsprechend vom deutschen Verband finanziell unterstützt.

Das Team war in Braunschweig mit der neuen Choreografie "This is me" an den Start gegangen. (rug/haf)

