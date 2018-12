Ungewolltes Durcheinander in der Halle: Weil der Verantwortliche für die Stellprobe der Paare noch fehlte, enterten die Teams kurzerhand die Tanzfläche. Die Stellprobe begann dann mit einer Stunde Verspätung. (Tim Böttcher)

Die Stimmung ist prächtig, das Essen hervorragend – und die Generalprobe vor dem Wettkampf an diesem Sonntag verlief mehr als zufriedenstellend: Die Vorzeichen für eine erfolgreiche Weltmeisterschaft stehen für die Lateinformation des Grün-Gold-Clubs Bremen günstig. „Wir sind sehr zufrieden“, bilanzierte Trainer Roberto Albanese den ersten Auftritt seiner Schützlinge in der imposanten Halle von Shenzhen. Während der knapp 20-minütigen Stellprobe am Sonnabendvormittag chinesischer Zeit hatten sich die Bremer sehr fokussiert präsentiert. An „ein, zwei Kleinigkeiten“ sei noch zu feilen, sagte Albanese, aber das sei kein Grund zur Besorgnis. Grün-Gold ist, so seine Botschaft, bereit, sich den im Vorjahr verlorenen Titel zurückzuholen.

Auch die ungewohnten Bodenverhältnisse in der Halle mit hellem Laminat statt dunklem Parkett sowie das Chaos vor der Stellprobe konnten der guten Laune der Bremer nichts anhaben. Weil der Fahrdienst der Veranstalter ausgerechnet den Verantwortlichen der Stellprobe in seinem Hotel vergessen hatte, entwickelte sich der frühe Vormittag zunächst zu einer improvisierten Form von freiem Training – dergestalt, dass die Formationen die ungewohnt große und anders als in Deutschland ausgerichtete Tanzfläche nach Belieben besetzten.

Mehr zum Thema WM der Lateinformationen Bremer Titeljagd in China Die Lateinformation des Grün-Gold-Clubs reist an diesem Donnerstag nach Shenzhen, wo erstmals die ... mehr »

Einige standen mitten in der Arena, andere drehten in dem Durcheinander ein paar Runden. „Die Organisation ist hier ein bisschen anders als wir es kennen“, sagte Albanese, „aber die Gastgeber sind sehr herzlich und sehr freundlich.“

Stellprobe auf ungewohntem Boden: Trainer Roberto Albanese gibt seinen Tänzern letzte Anweisungen – an diesem Sonntag geht es in China um den WM-Titel. (Tim Böttcher)

Bremer loben gute Bedingungen

Die Stellprobe ging dann eine Stunde später als geplant über die Bühne – kein Problem für die Delegation aus dem 9000 Kilometer entfernten Bremen. Förderlich für deren gute Stimmung war gewiss der Verlauf der Probe. Das helle, leicht riffelige Laminat erwies sich als „gut zu betanzen“, sagte Grün-Gold-Klubchef Jens Steinmann, der die 39-köpfige Bremer Reisetruppe anführt. „Auch die Musikanlage ist super“, sagte er. Bei den deutschen Meisterschaften hatte es kürzlich Probleme mit der Aussteuerung der Anlage gegeben.

Weil auch die Vorstellung der Wettkampf-Bekleidung ohne Beanstandung der Juroren über die Bühne gegangen war, konnten sich die Bremer also guten Gewissens der Gestaltung ihres freien Nachmittags widmen. Einige Tänzer fuhren per Taxi ans Meer, einige bevorzugten Shopping, einige legten im Hotel noch mal die Beine hoch. Alles höchst entspannt, wie Steinmanns Worten am Telefon zu entnehmen war.

Marsch durch eine Betonwelt: links mit Halstuch Roberto Albanese, rechts mit Rollkoffer Klubchef Jens Steinmann. (Tim Böttcher)

Besonders gute Verkehrsverhältnisse

Er selbst war von den Rahmenbedingungen in Shenzhen angetan. Zeitweise strahlender Sonnenschein bei angenehmen 25 Grad und erträglicher Luftfeuchtigkeit wirkte sich ebenfalls positiv auf die Gemüter aus. Regelrecht begeistert war der Grün-Gold-Vorsitzende von den Verkehrsverhältnissen vor Ort – um genau zu sein: von den Fahrzeugen. „Hier gibt es kein Taxi, das nicht elektrisch angetrieben ist“, sagte er, „und keine stinkenden Motorräder.“

Auch die führen mit Strom – dafür allerdings auch mal auf den Radwegen, wie Steinmann lachend ergänzte. Und die Reisestrapazen seien der Formation nicht anzumerken. Keine Spur von Jetlag. Die Tänzerinnen und Tänzer hätten im Flugzeug „zur richtigen Zeit geschlafen und sind am Freitag rechtzeitig ins Bett gegangen“.

Trotz einer völlig anderen Atmosphäre als bei vorangegangenen Weltmeisterschaften seien die Voraussetzungen hervorragend. Im Hotel stimmten sich die Aktiven am Samstagabend dann auf den entscheidenden Sonntag ein – bei chinesischem Essen auf Einladung des Klub-Vorsitzenden. Und der wird, wie er versprach, ab 14.20 Uhr Ortszeit, also ab 7.20 Uhr in Bremen, beim Start der Vorrunde selbst alles geben. „Alle von uns, die nicht tanzen, werden dann auf der Tribüne so richtig Gas geben.“ Auch die wenigen Bremer Fans fühlen sich also offensichtlich WM-tauglich.