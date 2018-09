Ihre Clubkameraden David Andreas Schoenian/Elizabeth Zymovets verpassten in Moskau bei den WDSF International Open Latin mit einem siebten Rang nur knapp das Finale.

Hauptereignis für die GGC-Tänzer und alle aktiven Lateintänzer Bremens der Hauptgruppe D- bis B-Latein waren die gemeinsamen Landesmeisterschaften der Verbände Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen, die in Lütjenburg/SH ausgetragen wurden. Die weite Anreise hatte sich für die GGC-Paare gelohnt. Sie stellten in allen drei Klassen die Bremer Landesmeister. Den Anfang machten Raban Bottke/Melanie Sotskov, die auch das Gesamtturnier der D-Latein gewannen und anschließend als Sieger in der C-Latein mit einem zweiten Platz auch Landesmeister dieser Klasse wurden. In der B-Latein erreichten drei der vier angetretenen GGC-Paare sogar das Finale. Roland Piekarczyk und Kristina Brandt wurden Zweite im Gesamtklassement der 21 Paare und damit Landesmeister von Bremen. Mit einem fünften Platz wurden Eddy Muhamedagic und Carmen-Chantal Kupisz Dritte der Bremer Rangfolge vor Vincent Kalter und Lisa-Marie Brückner, die den sechsten Platz belegten. Die beiden tanzten ihr erstes gemeinsames Turnier nach nur vier Wochen Training und einer längeren Turnierpause (Vincent drei Jahre, Lisa-Marie fast ein Jahr) und waren daher sehr zufrieden und glücklich, auf Anhieb das Finale erreicht zu haben.

Ergebnisse, Hauptgruppe D-Latein (20 Paare): 1. Raban Bottke/Melanie Sotskov (LM Bremen). . .7. Johannes Steffen/Yannika Holthey (2. LM Bremen); Hauptgruppe C-Latein (12 Paare): 2. Raban Bottke/Melanie Sotskov (LM Bremen); Hauptgruppe B-Latein (21 Paare): 2. Roland Piekarczyk/Kristina Brandt (LM Bremen). . . 5. Eddy Muhamedagic/Carmen-Chantal Kupisz (3. LM Bremen), 6. Vincent Kalter/Lisa-Marie Brückner (4. LM Bremen).