Alexander Beuss und Onondari Nerui siegten in Bremerhaven. (Grün-Gold-Club Bremen, frei)

Daniel Dingis und Alessia-Allegra Gigli verfehlten im gleichen Turnier das Semifinale und erreichten in der Endabrechnung den 13. Platz. Die Youngsters in Kopenhagen – Daniel Pastuchow und Carina Fabrizius – schafften beim WDSF Junior Latin den Sprung ins Finale und auf das Treppchen: sie belegten den dritten Platz.

In Kaunas/Litauen konnten Roman Syrykh und Elizabeth Zymovets das Finale der WDSF (World Dance Sport Federation) International Open Latin erreichen und wurden Vierte unter 29 Startern, nachdem die beiden Bremer bereits diverse vergebliche Anläufe in den vorherigen Turnieren dieser Wettbewerbsserie unternommen hatten.

In Bukarest waren zwei GGC-Paare vertreten: Fabian Glatz und Delia Breitmaier für die Jugend- und René Libera/Nadja Spalek für die Hauptgruppe. Während für René und Nadja beim WDSF International Open Adult mit dem 13. Platz unter 42 Paaren und damit Anschluss zum Semifinale das Turnier beendet war, konnten Fabian und Delia bei den WDSF Youth Latin bis ins Finale vordringen und den dritten Platz unter 28 Paaren ertanzen.

Beide Paare waren auch Mitglied der deutschen Mannschaft bei der DSE (Dance Sport Europe) Mannschafts-Europameisterschaft, die ebenfalls in Bukarest ausgetragen wurde. Das Team Germany belegte in der Endabrechnung den zweiten Platz hinter dem Team Russia (5 Paare je Mannschaft).

In Osnabrück wurden Turniere um den Friedensreiter-Pokal ausgetanzt. In der Jun. II B-Latein konnten Simon Pozarski und Emily Unger diese Trophäe mit dem ersten Platz erobern und mit nach Hause nehmen.

Bei den Seestadt Dances in Bremerhaven gingen in der HGr.-A-Latein nur vier Paare an den Start. Für Alexander Beuss und Onondari Nerui war es das erste gemeinsame Turnier, das sie auf Anhieb gewinnen konnten vor ihren Clubkameraden Michel Spiro und Franziska Streeb. Sebastian Ehleben und Joana Büsching wurden Vierte.