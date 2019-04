Einen unglaublichen Erfolg konnten auch Daniel Pastuchow und Carina Fabrizius verbuchen: sie wurden beim Ranglistenturnier der Junioren II B-Latein Zweite von 33 Paaren. (Grün-Gold-Club, frei)

In Berlin ließen sie auch nichts anbrennen und holten das „Blaue Band der Spree“ nach 2018 zum zweiten Mal beim WDSF International Open Latin mit einer makellosen Bilanz von allen ersten Plätzen (altes Wertungssystem). Daniel Dingis und Alessia-Allegra Gigli erreichten ebenfalls das Finale und belegten den sechsten Platz unter den 78 Paaren. Das war bereits ihr zweites internationales Finale in Folge, denn zuvor wurden sie in Krasnodar/Rußland ebenfalls Sechste.

Der DTV hatte zwei Paare zur Europameisterschaft Jugend Latein in Chisinau/Moldawien entsandt, dabei auch das GGC-Paar Fabian Glatz und Delia Breitmaier. Für die beiden war es die erste internationale Bewährungsprobe in der Jugend. 55 Paare waren am Start und die beiden verpassten mit dem 14. bis 16. Platz nur knapp das Semifinale, die zweiten deutschen Vertreter Jenner/Tuigunov wurden 24.

Beim Ostermarathon der Kinder und Jugend gab es ebenfalls tolle Ergebnisse. So konnten in der Jugend A-Latein Dániel András Hegyi und Giuliana Domingues da Silva den ersten von 33 und bei der Rangliste der Jugend A-Latein den dritten von 45 Paaren ertanzen, hier gefolgt von Philipp Vovk und Angelina Gensrich, die den vierten Platz belegten.

Einen unglaublichen Erfolg konnten auch Daniel Pastuchow und Carina Fabrizius verbuchen: sie wurden beim Ranglistenturnier der Junioren II B-Latein Zweite von 33 Paaren. Simon Pozarski und Emily Unger verpassten mit Rang sieb nur knapp das Finale. Auch mit seiner neuen Partnerin Sofia Valeeva ist Christian Vovk weiter auf der Erfolgsschiene: die beiden gewannen beim Ostermarathon zwei Turniere der Kinder C-Latein, zweimal Kin. C-Standard und in der nächsten Altersgruppe Junioren I B-Latein erreichten sie das Finale und wurden Sechste unter 17 Paaren.