Einmal mehr erfolgreich waren Daniel Pastuchow und Carina Fabrizius, die sowohl in ihrer Altersgruppe der Junioren II B als auch in der höheren Altersgruppe der Jugend A den Cup entführten. In der Junioren II B-Latein waren zehn Paare angetreten, darunter vier vom GGC, die sich hinter dem Siegerpaar auf den Plätzen zwei (Pozarski/Unger), fünf (Reuter/Siemer Fernandez) und sechs (Schulz/Egiazaryan) einsortierten.

Daniel und Carina gleich getan haben es Kiril Cernych und Melina Richter, noch ein bisschen jünger: sie gewannen sowohl in der Kinder C-Latein als auch in der Junioren I C-Latein und stiegen damit in die Junioren I B-Latein auf. Dort tanzten sie dann auch gleich ihr erstes Turnier und wurden Dritte, hinter dem Sieger und Cup-Gewinner dieser Klasse, Lasse Reuter und Soley Siemer Fernandez und den Zweitplazierten Dane Schulz mit Anna Egiazaryan. Vierte in dem nur von GGC-Paaren besetzten Feld wurden Leonard von Ahsen/Emily von Glowczewski. In der Jugend B-Latein waren neun Paare am Start und auch dort wurde der Cup von einem GGC-Paar gewonnen. Simon Pozarski und Emily Unger, ein neues Paar im GGC, konnten alle fünf Tänze für sich entscheiden. Direkt dahinter platzierten sich die Clubkameraden Nikita Pimenov/Anna Schächtel.

Schade, dass die Beteiligung in den einzelnen Klassen nicht so groß war, eine Erfahrung, die von vielen ausrichtenden Vereinen geteilt wurde. Die meisten Paare ziehen es vor, zu den Großveranstaltungen zu fahren, da es dort meist mehrere Startmöglichkeiten an einem Wochenende und größere Startfelder gibt, was mehr Punkte bedeutet, die man neben den Platzierungen für den Aufstieg in die nächsthöhere Klasse benötigt.