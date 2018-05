Somit hatten die deutschen Teilnehmer – darunter auch die Paare des Grün Gold Clubs – eine kurze Anreise. In fünf der ausgetragenen Disziplinen dominierten die Bremer. In der Junioren II B-Latein belegten sie sogar die Plätze eins bis fünf im Finale. Insgesamt gingen 60 Nachwuchspaare aus dem In- und Ausland an den Start.

Im Ausland unterwegs – zur Abwechslung mal im westlichen Europa – waren Zsolt Sándor Cseke und Malika Dzumaev. Sie starteten in Paredes/Portugal beim WDSF World Open Latin und belegten den zweiten Platz unter 50 Paaren. Mittlerweile sind sie schon auf Platz 23 der WDSF-Weltrangliste geklettert. David Andreas Schoenian/Elizabeth Zymovets wurden im gleichen Turnier 22. Schoenian/Zymovets starteten am nächsten Tag in Marín/Spanien beim WDSF Open Latin und verpaßten mit dem siebten Platz knapp das Finale. 17 Paare waren dort am Start. Den 15. Osnabrücker Friedensreiterpokal der Hauptgruppe A-Latein gewannen unterdessen Nikita Yerokhin und Ela Muhamedagic.

In Syke fand zudem das letzte Formations-Turnier der Oberliga Nord Latein statt. Das C-Team wurde Dritter dieses Turniers und steigt als Tabellenzweiter in die Regionalliga Nord Latein auf. Das D-Team konnte krankheitshalber nur mit sieben Paaren antreten, erreichte dennoch das große Finale und wurde Sechste des Turniers. Mit dem vierten Tabellenplatz hat die D-Mannschaft eine gute Ausgangsposition für die nächste Oberliga-Saison.

DSE European Children Grand Prix Kinder Standard (7): 1. Maxim Psederschi/Nicoleta ( Cimpoes, Moldavien), 2. Christian Vovk/Edera Gulpe (Grün-Gold-Club Bremen), 3. Savva Pozidis/Dominica Jakusewitsch (Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin)

DSE European Children Grand Prix Kinder Latein (10): 1. Maxim Psederschi/Nicoleta Cimpoes, Moldavien, 2. Christian Vovk/Edera Gulpe (Grün-Gold-Club Bremen), 3. Savva Pozidis/Dominica Jakusewitsch (Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin)

DSE European Children Grand Prix Junioren I Latein (15): 1. Daniel Pastuchow/Luna Maria Albanese (Grün-Gold-Club Bremen), 2. Dumitru Popa/Bianca Gritcu (Moldavien),

3. Vincent Walenta/Mia Marie Malliaros (Grün-Gold-Club Bremen)

DSE European Children Grand Prix Junioren II Standard (8): 1. Philipp Vovk/Angelina Gensrich (Grün-Gold-Club Bremen), 2. Markus Muett/Kathrin Klass (Grün-Gold Casino Wuppertal), 3. Marcel Mijalski/Julia Wojteczek (Polen)

DSE European Children Grand Prix Junioren II Latein (13): 1. Fabian Glatz/Delia Breitmaier, 2. Philipp Vovk/Angelina Gensrich, 3. Daniel Andras Hegyi/Giuliana Domingues da Silva, 4. Daniel Pastuchow/Luna Maria Albanese, 5. Wladislaw Riedinger/Josephine Mesoma Chukwudelunzu (alle Grün-Gold-Club Bremen)