Timur Imametdinov und Nina Bezzubova (vstudio.photos und Grün-Gold-Club, Photo by: vstudio.photos)

60 Paare waren am Start. In der WDSF Youth Latin erreichten Fabian Glatz und Delia Breitmaier ebenfalls das Finale und wurden Vierte unter 21 Paaren. Das Juniorenpaar Daniel Pastuchow/Carina Fabrizius ging beim Pyramid Cup zweimal bei der B-Lateinklasse an den Start und belegte jeweils Rang zwei.

In Litauen erreichten Roman Syrykh/Elizabeth Zymovets bei den WDSF International Open Adult Latin das Semifinale und wurden Neunte unter 19 Paaren. Zudem gewannen Karin Töllner und Dieter Dannewitz in Witten-Annen in der Senioren IV B-Standard den SUA-Pokal.