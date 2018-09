Ihre ersten Sporen bei WDSF-Turnieren verdienten sich die Youngsters des GGC. Ebenfalls in Bratislava starteten Daniel Pastuchow und Carina Fabrizius bei den DSE Open Junioren I Latein des Children European Grand Prix mit einem dritten Platz von 13 Paaren. In Kistelek/Ungarn tanzten Daniel András Hegyi und Giuliana Domingues da Silva bei den 15. Kistelek Open der Junioren II B-Latein und erreichten im Finale den fünften Platz unter 16 Teilnehmern. Anschließend kamen sie bei den Youth Open Latin (höhere Altersgruppe) ins Semifinale und belegten den zwölften Platz unter 34 Teilnehmern.

Absolute Spitzenergebnisse gabt es für Grün Gold bei den gemeinsamen Landesmeisterschaften der fünf Nordverbände in der Junioren- und Jugend-Standard. In der Kategorie Junioren II B-Standard siegten Philipp Vovk und Angelina Gensrich und wurden damit Norddeutsche Meister und Bremer Landesmeister. Sie gewannen alle fünf Tänze. Ebenso klar mit allen zweiten Plätzen folgten ihnen Wladislaw Riedinger und Josephine Chukwudelunzu als Vize-Norddeutsche und Vize-Landesmeister.

Beide starteten anschließend in der höheren Altersgruppe bei der Jugend. In der Jugend A-Standard waren acht Paare angetreten und Philipp und Angelina gewannen auch dort alle fünf Tänze und gewannen den zweiten Titel eines Norddeutschen Meisters. Wladislaw und Josephine machten es ihnen in der Jugend B-Standard nach: sie gewannen überlegen ebenfalls alle fünf Tänze – nur ein zweiter Platz, alles andere Einsen – und kamen somit zu ihrem ersten Norddeutschen und Bremer Meistertitel. 18 Paare waren dort am Start. Zu guter Letzt ertanzten René Libera und Nadja Spalek beim 38. Internationalen Leica-Turnier in Wetzlar in einem internationalen Feld den dritten Platz.