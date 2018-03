Gustavo Tsuboi (Archivbild). (dpa)

Mitten in der entscheidenden Phase der Bundesliga-Saison vermeldet der SV Werder in personeller Hinsicht einen Erfolg: Mit dem Brasilianer Gustavo Tsuboi haben Teamchef Sascha Greber und Trainer Cristian Tamas den Nachfolger des Ägypters Omar Assar gefunden, der bekanntlich zum deutschen Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf wechseln wird. „Gustavo ist unser Wunschspieler“, sagt Tamas und freut sich, dass auch die zweite vakante Personalie bereits geklärt werden konnte. Der Belgier Florent Lambiet, seit vergangenem Sommer ein Werderaner, hat wie Tsuboi einen Vertrag bis 2019 unterschrieben.

„Wir haben jetzt mit Hunor Szöcs und Florent Lambiet zwei Perspektivspieler mit großartiger Entwicklung sowie mit Bastian Steger und Gustavo Tsuboi zwei ganz erfahrene Akteure in unserem Kader“, sagt Tamas. Er ist überzeugt, eine hervorragende Mischung gefunden zu haben. Aktuell sei es, sagt Tamas, besonders schwer, geeignete Spieler zu finden, weil aufgrund der Einführung des Doppels zur neuen Saison viele Klubs auf der Suche sind. Außerdem startet demnächst eine neue japanische Liga, die zahlreiche Profis aus Europa und auch aus der Bundesliga abziehen wird.

"Ich bin gespannt auf Werder und auf die Stadt Bremen"

„Ich bin gespannt auf Werder und auf die Stadt Bremen“, sagt Gustavo Tsuboi. Derzeit lebt und trainiert der 33-Jährige in Ochsenhausen, spielt aber für den polnischen Klub Politechnika Rzeszow – und das sehr erfolgreich. Der Brasilianer weist derzeit die beste Bilanz aller polnischen Liga-Spieler auf – eine gute Empfehlung für Werder. Entscheidender als die Bilanz war für Tamas und Greber aber die Erfahrung, die Tsuboi unter anderem bei drei Olympia-Einsätzen sammelte, seine Doppel-Stärke und vor allem seine Linkshändigkeit. „Genau so einen Mann haben wir gesucht“, sagt Tamas.

Tsuboi freut sich sehr auf Bremen. „Ochsenhausen ist eine sehr kleine Stadt“, sagt er. Für ihn und seine Ehefrau bieten sich an der Weser mehr Möglichkeiten. Das gilt sowohl für Aktivitäten in der Stadt als auch für die schnellere Erreichbarkeit des Flughafens, den Tischtennis-Profis wegen ihrer Auslandseinsätze oft ansteuern. Vor allem aber wird Tsuboi die Bremer Trainingsgruppe verstärken. „Endlich keine weiten Anreisen mehr zu Punktspielen“, sagt Tsuboi. Für Tamas und Greber war genau das eine weitere Bedingung an einen neuen Spieler.