„Der neue Vorstand setzt sich das Ziel, nach wie vor den Leistungssport zu fördern, so weit es die finanziellen Möglichkeiten erlauben“, erläutert Schriftführerin Dörte Ostersehlt. Hierzu würden ihrer Mitteilung nach neue Konzepte ausgearbeitet, außerdem möchte der Vorstand die Kommunikation zu den Mitgliedern verbessern und vereinsinterne Angebote für Mannschafts-und Einzelsportler ausweiten. Die Freiluftsaison beginnt der BTV 1896 Ende April (der exakte Termin steht bislang noch nicht fest) im Rahmen der bundesweiten Aktion „Deutschland spielt Tennis“ mit einem „Kuddel-Muddel-Turnier“ für externe Gäste sowie für Mannschafts-und Hobbyspieler. In sportlicher Hinsicht wird es für die erste Herrenmannschaft desw BTV 1896 spannend, die zur Zeit im Mittelfeld der Nordliga rangieren und für das Ziel Klassenerhalt noch einen Sieg benötigen. Schon jetzt hat allerdings die erste Frauenmannschaft (D 50) Grund zur Freude – das Team um Bianca Schoen, Frauke Stamerjohanns, Dörte Stürmer, Sandra Patzelt, Birthe Mysegades, Kerstin Lürig und Dörte Ostersehlt konnte die Klasse in der Tennis-Oberliga der Frauen halten.