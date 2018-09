Die Eintracht hatte den Kader mit Zweitliga-Spielerinnen aufgefüllt, deren Saison erst eine Woche später beginnt. Das reine Oberliga-Team aus Horn konnte gegen diese starke Mannschaft aber durchaus mithalten, sagte HC-Trainer Andreas Busch. Braunschweig hatte eine sehr gute Eckenschützin dabei, die alle drei Tore bei insgesamt fünf Strafecken - eines in der ersten, zwei in der zweiten Halbzeit - erzielte. In der Defensive stand Horn ansonsten wie eine Eins, sodass die Eintracht aus dem eigenen Spielaufbau heraus nicht zum Zug kam.

„Wir waren im Angriff ineffektiv“, so Trainer Busch. Während Braunschweig die Chancen nutzte, die sich boten, fehlte den Hornerinnen vorn die letzte Konsequenz. „Wir haben nicht den Knipser gehabt“, sagte der Coach. Zwar habe Naima Abou-Sadick durchaus diese Qualität. „Aber sie habe ich ins Mittelfeld gezogen, damit wir die Bälle sauber in den Kreis bekommen“, erklärte Andreas Busch. Das Mittelfeld und auch die Defensive des Clubs kamen durchaus an die Qualität auf Braunschweiger Seite heran. Dabei hob der Trainer besonders die starke Laufleistung und die enorme kämpferische Einstellung von Mittelfeldmotor Solveig Fasel hervor. Durch die starke Mitte auf beiden Seiten neutralisierten sich die Teams über weite Strecken zwischen den Schusskreisen.

Die Hornerinnen hatten sich mehr versprochen und gingen entsprechend geknickt vom Feld. „Das Ergebnis stimmt mit den Spielanteilen nicht überein“, sagte Andreas Busch. Er muss die Frauen jetzt wieder aufbauen, denn am Wochenende steht der Oberliga ein Doppel-Spieltag bevor. Auswärts beim DTV Hannover muss der HCH am Sonnabend, 8. September, ran. Den Braunschweiger MTV empfangen die Club-Damen am Sonntag, 9. September, um 14 Uhr auf ihrem Platz in der Berckstraße. Beide Teams sind Aufsteiger aus der Verbandsliga und den Hornerinnen spielerisch gänzlich unbekannt. Deshalb konzentrieren sie sich in der Vorbereitung ganz auf sich und nicht auf den Gegner, so Coach Busch.

Horn: Brinke, Reynolds, Lübke, Alm, Woltmann, Richter, Fasel, Abou-Sadick, Rosenboom, Maaß, Burggraf, Zupanc, Ellerbrock, von Salzen, Wrede, Hastedt, Eisoldt.