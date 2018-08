Kai-Uwe Stephan (Stephan)

Bremen. Der Bremer Hockey-Club hat sich von seinem langjährigen Jugendtrainer Kai-Uwe Stephan getrennt. Der Coach, der seit März 2012 beim BHC tätig war und dort zuletzt in Vollzeit den männlichen Nachwuchsbereich verantwortet hat, wurde am Dienstag mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Ein Schritt, der indes nicht ohne Nebengeräusche vonstattenging. Schließlich hatte Stephan die BHC-Verantwortlichen um Geschäftsführer Martin Schultze einen Tag zuvor erst darüber informiert, dass er den Verein verlassen und mit Beginn der Hallensaison eine neue Tätigkeit beim Nachbarschaftsrivalen Club zur Vahr übernehmen wird. "Es ist geplant, dass Kai-Uwe Stephan zum 1. November als Jugendtrainer bei uns anfängt", bestätigt CzV-Sportdirektor Nico Stankewitz. "Er ist ein guter Trainerkollege und macht qualitativ einen guten Job."

Als Grund für die Trennung von Stephan werden in einer Pressemitteilung des Bremer HC "unterschiedliche Auffassungen über die sportliche Entwicklung" angeführt. Bei den Zielvereinbarungen, erläutert Martin Schultze auf Nachfrage, habe man weit auseinandergelegen, die Leistungsorientierung sei nicht ausgeprägt genug gewesen. Das habe man mit Kai-Uwe Stephan bereits im Frühjahr dieses Jahres thematisiert. Zudem habe Stephan bisher ausgegebene Ziele wie etwa das Erreichen der DM-Endrunde mit der männlichen Jugend B klar verfehlt. "Das war deutlich zu wenig", betont Schultze. Nach fünf deutschen Meistertiteln im weiblichen Jugendbereich und dem Aufstieg der ersten Damen in die Bundesliga Halle und Feld wolle der BHC nun auch "das vorhandene Potenzial im männlichen Bereich besser nutzen und den Abstand zur deutschen Spitze verringern", heißt es in der Pressemitteilung weiter. Wer den männlichen Nachwuchsbereich künftig koordinieren und trainieren soll, ist derweil unklar. Einen Nachfolger für Stephan gibt es derzeit noch nicht. "Der Markt ist recht überschaubar", sagt Schultze, der indes zwei, drei Kandidaten im Blick hat und spätestens zum 1. April nächsten Jahres einen neuen Trainer präsentieren möchte.

Für Kai-Uwe Stephan kommt die sofortige Trennung überraschend. Und die angeführten Gründe hält er zudem für vorgeschoben. "In dem anberaumten Treffen sollte es um die Planung für die kommende Hallensaison gehen", schildert der Diplomtrainer. Da für ihn jedoch klar gewesen sei, dass er zu dem Zeitpunkt nicht mehr beim BHC arbeiten würde, "habe ich es für fair gehalten, den Klub über meine Kündigungsabsicht in Kenntnis zu setzen". Kaum habe er dies getan "und die Farben des neuen Klubs genannt", sei er freigestellt worden, erklärt der 47-Jährige.

Den angeführten Grund für die Trennung möchte Stephan zudem nicht unkommentiert lassen. Er will sich nicht nachsagen lassen, bei den BHC-Jungs schlechte Arbeit abgeliefert zu haben. "Aus meiner Sicht sollte man erfolgreiche Jugendarbeit auch nicht nur vom Erreichen einer Endrunde abhängig machen", sagt Stephan, der zugleich als Bremer Landestrainer im Nachwuchsbereich tätig ist und die weibliche U 14-Auswahl im vergangenen Juni zum erstmaligen Triumph beim prestigeträchtigen Ottbert-Krüger-Pokal in Hannover geführt hat. "Mir ist es viel wichtiger", betont Kai-Uwe Stephan, "in allen Jahrgängen breit aufgestellt zu sein – und das ist beim BHC der Fall". Er scheide nun aber nicht im Groll, "denn es war eine tolle und sehr lehrreiche Zeit".