Gegen die ebenfalls frisch aufgestiegenen Mündenerinnen starteten die Gastgeberinnen furios und führten durch viele Eigenfehler der Gäste mit 18:8. Dann allerdings begann der Satz zu kippen und die Bremerinnen produzierten nun ihrerseits viele Eigenfehler. Knapp holten sie sich den ersten Durchgang und ebenso knapp unterlagen sie im zweiten. Im dritten Abschnitt stellte die eigene Unsicherheit den Spielerinnen ein Bein, woraufhin das Trainerteam reagierte und mit einigen Wechseln auf den Positionen wieder neue Impulse und mehr Sicherheit aufs Feld brachten, als Belohnung ging Satz vier an die Bremerinnen.

In den Tiebreak starteten die Sechzigerinnen sehr unglücklich und lagen schnell mit 3:9 zurück. Und obwohl das Team nicht aufsteckte und sich auf ein 10:11 herankämpfte, reichte es am Ende nicht für den Sieg. „In dieser Partie haben wir insgesamt 56 Eigenfehler gemacht, so etwas reicht selten, um etwas mitzunehmen, mit einem Punkt müssen wir zufrieden sein“, resümierte Nieß im Anschluss an die Partie.

In der Partie gegen den nächsten Mitaufsteiger, die VG Delmenhorst-Stenum, agierten die Bremerinnen von Beginn an deutlich sicherer und zielstrebiger als noch gegen Münden. Mit guten Aufschlägen setzten die Gastgeberinnen Delmenhorst unter Druck und erspielten sich so einen komfortablen Vorsprung mit 8:4 und 17:10, den sie dann sicher mit 25:16 nach Hause brachten. Obwohl sich die VG im zweiten Satz besser verkaufte, behielten die Gastgeberinnen Oberwasser und behielten den Kopf auch in den entscheidenden Situatioinen oben. In Durchgang drei war die Gegenwehr bei den Delmenhorsterinnen erlahmt und spätestens beim Spielstand von 21:8 war die Partie entschieden.

„Mit vier von sechs möglichen Punkten haben wir einen guten ersten Auftritt hingelegt und im zweiten Spiel unsere Eigenfehlerquote sogar um 70 Prozent reduziert“, sagte Nieß zufrieden.

Bremen 1860: Bausch, Bernecker, Blöhm, Duckart, Duggen, Hinrichs, Jarchow, Kausch, Landt-Hayen, Müller, Sorychta, Thuernagel.