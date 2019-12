Starker erster Auftritt bei den Senioren: Johann Maaß. (Privat, frei)

Am ersten Tag ging es auf dem Ergometer über die virtuelle Olympische Distanz von 2000 Metern. Der zweite Wettkampftag bestand aus der eigentlichen Langstrecke. 6000 Meter ging es im Einer über den Dortmund-Ems-Kanal.

Maaß hatte ein ambivalentes Jahr 2019 hinter sich. Zur U 19-Meisterschaft im Sommer ist er als klarer Medaillenkandidat angereist, zurück nach Bremen kam er mit einem vierten Platz und einer Menge Enttäuschung im Gepäck. Trotzdem entschloss er sich im Herbst, dabei zu bleiben und es bei den Leichtgewichts-Männern weiter zu probieren. Zwischenziel ist im Februar die Deutsche Meisterschaft auf dem Ruder-Ergometer, im Sommer zur Deutschen Meisterschaft im Ruderboot ist Prüfungszeit für den Abiturienten. Ob eine Teilnahme dort klappt war unklar.

Der Wechsel in die offene Altersklasse ist ein großer Schritt, in der U 23 rudern immerhin vier Jahrgänge gegeneinander, nicht nur zwei wie in der U 19 und der U 17 zuvor. „Da muss man sich erst einmal neu beweisen. Erst mal ist es gut, dass Johann sich der Herausforderung stellt“, so Einert. Die Ziele sollen genauer definiert werden, wenn sich zeigt, wie gut Maaß über den Winter kommt und wie gut der Einstieg in die neue Altersklasse gelingt.

Dortmund war der erste Wettkampf gegen die neue Konkurrenz, ein erster Fingerzeig. Auf dem Ergometer setzte Maaß ein deutliches Ausrufezeichen. Persönliche Bestzeit und Platz 12 unter den deutschen Leichtgewichtsruderern U 23. „Meinen Partner aus der Saison 2019 habe ich erstmals auf dem Ergo geschlagen. Da lief es gut, im Boot konnte ich da noch nicht ganz anknüpfen“, so Maaß. Mit Platz 22 war das Ergebnis auf der Langstrecke im Ruderboot aber auch nicht schlecht. „Es war ein rundes Wochenende. Johanns Ergebnisse lagen über meinen Erwartungen“, bewertete Trainerin Einert die Ergebnisse.

Und das Beste am Auftritt in Dortmund: Inzwischen ist klar, dass Maaß an dem Wochenende der Deutschen Meisterschaft im Sommer keine Klausur schreiben muss. Einem Start auf der Meisterschaft steht nichts mehr im Wege. Die Suche nach Bootspartnern kann beginnen – und nach den Ergebnissen aus Dortmund mit einer durchaus ordentlichen Visitenkarte.