Verlässliche Regisseurin im Angriff: Werders Rabea Neßlage (links), hier gegen Danique Boonkamp. (Oliver Baumgart / Hansepixx)

Sie war ja eine schöne Sache, diese Ehrung für Merle Heidergott vor Spielbeginn – und wurde am Ende dann doch eher zu einer Art Fluch für Werders Handballerinnen. 29:33 (16:15) verloren sie ihr Heimspiel gegen die SG Kirchhof 09 zum Saisonstart der 2. Bundesliga der Frauen. Und der maßgebliche Ausgangspunkt war dabei eben jenes Vorspiel zu der Partie gewesen. Christoph Wendt, der Geschäftsstellenleiter der Handball Bundesliga Frauen, hatte Werders Torjägerin Heidergott dabei einen Blumenstrauß und ein großes Poster überreicht; es war die Auszeichnung zur wertvollsten Spielerin der vergangenen Zweitliga-Saison 2017/18.

Das wiederum hatte Diana Sabljak im Dress der SG Kirchhof offenbar enorm angestachelt. So zeigte die Kroatin, die sich in Konkurrenz zu Heidergott selbst Hoffnungen auf den begehrten Titel gemacht hatte, anschließend, was sie kann. Mit ihren 17/6 Treffern gegen die Grün-Weißen wurde sie zum Siegfaktor für die Gäste.

Deshalb hatte es Werders Trainer Maximilian Busch auch nicht geholfen, dass er vor dem Anpfiff in die Überraschungskiste gegriffen und seinen Neuzugang Sarolta Selmeci aufgeboten hatte. Um ihre Spielfreigabe hatte es einige Zeit ein Tauziehen zwischen den Grün-Weißen und ihrem Ex-Klub Rödertal gegeben (wir berichteten). „Die Vereine haben sich kurzfristig untereinander geeinigt“, erklärte Busch zum Ende der Hängepartie, ohne näher darauf einzugehen. Am Freitag hatte die Ungarin jedenfalls ihre Spielberechtigung erhalten, nach knapp acht Spielminuten griff sie der Bremer Abwehr beim 3:5-Rückstand nun erstmals unter die Arme.

Der Routinier war einer der Gründe, weshalb die Gastgeberinnen das Spiel zunächst drehen konnten. Dazu kam eine Lena Janssens, die in der Abwehr die starke SG-Linksaußen Christin Kühlborn (drei Tore) über weite Strecken ausschaltete und sich bei ihren vier Toren im Angriff nur einen Fehlwurf leistete. Dafür wurde die Linkshänderin am Ende zu Werders Spielerin des Tages gekürt.

Nur wenige Wechsel

Im Angriff führte Rabea Neßlage gut die Regie, während ihr in der Abwehr zunächst Lena Thomas und später Selmeci wichtige Ruhepausen verschafften. Neßlage schuf ihren Mitspielerinnen im Gegenzug in der Offensive die wichtigen Freiräume; Jennifer Börsen auf halbrechts wusste dabei als außerordentlich zweikampfstark zu gefallen. Börsen, die überzeugende Kreisläuferin Nele Osterthun sowie die Halblinke Merle Heidergott, einmal mehr in Trefferlaune, drehten den Spieß nach dem 5:7-Rückstand mit drei Toren in Folge erstmals zur Bremer 8:7-Führung um (14.). Ein Unterzahltreffer von Rabea Neßlage bescherte den Grün-Weißen weiter einen knappen 16:15-Halbzeitvorsprung.

Auffällig war, dass Werder-Trainer Busch auch im zweiten Durchgang nur wenig wechselte – weil auf Linksaußen Alina Otto bis auf einen verworfenen Siebenmeter sicher aufspielte und auch Marie Andresen im Tor gut aufgelegt war. „Die haben einfach alle genial miteinander gespielt, dafür wollte ich sie belohnen“, erklärte Busch.

Am Ende half die auch weiterhin starke Bremer Gegenwehr dennoch nicht – weil Nuancen das Pendel zugunsten der Gäste ausschlagen ließen. Vor allem war es die Rote Karte, die sich Neuzugang Selmeci eine Minute nach ihrem Treffer zum 22:23 per dritter Zeitstrafe einhandelte. Insgesamt zwei vergebene Siebenmeter und etwas Wurfpech beim SV Werder sowie die blendend aufgelegte Kirchhoferin Sabljak gehörten außerdem dazu. Die Gäste nutzen nach ihrem 27:26 vor allem eine Zeitstrafe von Birthe Barger konsequent und setzten sich in dieser Phase entscheidend auf 31:26 ab (56.).

Enttäuscht war Maximilian Busch trotzdem nicht. „Wir haben einen Meisterschaftskandidaten an den Rand einer Niederlage gebracht“, sagte der Werder-Coach, „mittelfristig können auch wir ein Top-Team werden.“

SV Werder Bremen: Andresen, Anschütz; Heidergott (8/1), Hertes, Ferber-Rahnhöfer, Schaffrick (1), Thomas, Mehrtens, Jannsens (5), Neßlage (3), Osterthun (1), Selmeci (1), Meier, Börsen (4), Barger (2), Otto (4/3).