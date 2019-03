30 bis 17 Uhr arbeiten die Neun- bis Zwölfjährigen an ihren Choreografien, bis die so gut sitzen, dass die Gruppe bei Shows und Turnieren antreten kann. Elizabeth Gerhard kam mit fünf Jahren zur Rhythmischen Sportgymnastik und trat bei Wettkämpfen bis hin zu Europameisterschaften an. Ein Bandscheibenvorfall beendete ihre Sportkarriere. Nach einigen Jahren Auszeit nahm sie die Trainertätigkeit in ihrem alten Verein auf. Im Training lernen die Kinder und Jugendlichen jeweils eine gymnastische Choreografie mit Handgeräten sowie eine tänzerische Choreografie komplett ohne Handgeräte. Mitmachen können 1860-Mitglieder; Nicht-Mitglieder können mit einem Gästeausweis das Vereinsangebot zwei Wochen lang testen. Den Ausweis gibt es für zehn Euro von montags bis freitags von 9 bis 17.30 Uhr in der 1860-Geschäftsstelle. Nähere Informationen unter Telefon 21 18 60 oder per E-Mail unter info@bremen1860.de.