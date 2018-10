Tischtennis: Maximilian Wojciechowski besiegt den bis dahin ungeschlagenen Yannick Klüver

Habenhausen gewinnt Landesliga-Topduell

Rainer Jüttner

Habenhausen. Maximilian Wojciechowski hat in der Vergangenheit immer wieder besondere Glanzlichter gesetzt, doch was die Nummer eins des Tischtennis-Landesligisten ATSV Habenhausen im Topspiel gegen den Tabellenzweiten Geestemünder TV zeigte, war schon ein echter Paukenschlag. Im Spitzeneinzel lieferte er gegen Geestemündes Yannick Klüver eine überragende Leistung ab und brachte seinem Gegenüber in fünf Sätzen die erste Niederlage bei.