Werders Renée Tebje avancierte mit neun Treffern zur erfolgreichsten Torschützin beim 31:13-Sieg im Pokalderby. (Olaf Kowalzik)

Am Handball-Pokalspiel zwischen den Oberliga-Frauen des ATSV Habenhausen und des SV Werder Bremen II verlor selbst die Hallenuhr nach 30 Minuten die Lust. Sie setzte sich nach Werders klarer Zehn-Tore-Pausenführung zunächst nicht wieder in Gang, abgesehen vom kleinen Startproblem arbeitete sie bis zum 31:13 (15:5)-Kantersieg der Grün-Weißen bis zum Schluss artig weiter. Das Lokalderby war drei Wochen vor dem erneuten Aufeinandertreffen im Punktspiel ein großer Langweiler. Vor allem im ersten Durchgang waren auf Habenhauser Seite bestenfalls die leuchtenden Schuhe von Christine Köster und Sabine Peek das einzig Schillernde am Auftritt der Südbremerinnen. Der ATSV spielte vorne zu drucklos, entwickelte keinen gemeinschaftlichen Zug zum Tor, verlor dabei viele Bälle und ging auch in der Abwehr zu selten in die Zweikämpfe.

Schuld daran ist das immense Verletzungspech der Südbremerinnen, die gegen den Lokalrivalen auf sieben Spielerinnen verzichten mussten und dafür vier Akteurinnen aus der Reserve ins Team holten. „Ich war am Vortag gerade erst aus dem Urlaub zurückgekehrt“, verriet außerdem Habenhausens Rückraumspielerin Christine Köster, die sich angesichts der personellen Lage sofort wieder in den Dienst der Mannschaft stellte. Das erklärte ihre höhere Fehlerquote vor dem Seitenwechsel. „Der Ball hat ja auch extrem geklebt“, fügte die Linksaußen Sabine Peek hinzu, was den Gastgeberinnen den Umgang mit dem Spielgerät sichtbar erschwerte.

Fünferpack von Renée Tebje

Tatsächlich musste die kleine Lederkugel hier und da vom übermäßigen Backegebrauch der Grün-Weißen befreit werden. Die Gäste waren dem ATSV aber auch in spielerischer Hinsicht und bei der Torgefährlichkeit haushoch überlegen. Hier hatte Werders Ausbildungsmannschaft für die zweite Liga offenbar die vorherige enttäuschende Generalprobe gegen den Drittligisten TV Oyten (19:28) beflügelt.

Die Gäste spielten taktisch klug und störten mit ihrer Abwehr das Aufbauspiel von Christine Köster, womit sie die ATSV- Halblinke Janina Rother zugleich immer wieder in die Zweikämpfe zwangen. Was dann noch auf das Gehäuse des SVW kam, wurde meist Beute des überzeugenden Torwart-Routiniers Charlotte Schumacher.

Angeführt von der starken Spielmacherin Marieke Heilmann setzten sich die Gäste binnen vier Minuten auf 4:0 ab, bevor Habenhausens Kreisläuferin Larissa Beisch nach sechseinhalb Minuten wenigstens einen Siebenmeter für die Weiß-Blauen herausholte. Diese Chance ließ sich Christine Köster zum 1:4-Anschlusstreffer nicht entgehen. Als Werders Torjägerin Renée Tebje ein demotivierendes Fünferpack zum 9:1 nachlegte, war das Pokalderby frühzeitig entschieden.

Daran änderten auch die ersten ATSV-Feldtore in der 16. Minute nichts, die Sabine Peek (von Halbrechts) und Pia Wefer (nach Rückpass von Laura Sünkenberg) zum 3:9 erzielten. Da halfen auch die Anfeuerungen von den ATSV-Spielerinnen auf der Ersatzbank nicht – Werder zog bis zur Pause weiter auf zehn Tore davon.

„In der ersten Halbzeit haben wir demonstriert, was wir können“, bilanzierte Werders Trainer Radek Lewicki fast rundum zufrieden. Er hatte nach 22 Spielminuten ein U20-Team auf‘s Feld geschickt, das den Gastgeberinnen weiter einheizte.„Meine Mannschaft hat sich nicht aufgegeben und zumindest phasenweise pro Halbzeit zehn Minuten gut und aggressiv gespielt“, sagte Habenhausens Coach Lars Röwer. Leicht war es schließlich für seine Spielerinnen nicht, die Köpfe nach dem demoralisierenden ersten Durchgang oben zu halten.

Am Wochenende steigen die beiden Teams ins Punktspielgeschehen ein. Der ATSV Habenhausen läuft am Sonnabend um 16.30 Uhr beim TV Dinklage auf, der SV Werder Bremen II empfängt am Sonntag um 16.30 Uhr in der Klaus-Dieter-Fischer-Halle den VfL Oldenburg III.

ATSV Habenhausen: Bohlen, Zumpe; True, Sünkenberg, Köster (3/2), Beisch (1), Lange, Kumpf, Peek (3), Wefer (1), Brandt, Rother (3), Schiege (2).

SV Werder Bremen II: Schumacher, Gärdes; Majewski (2), Mücke, Pods (2), Schlegel, Heilmann (5/1), Repty, Ferber-Rahnhöfer (3), Schultz, Friedrich (3/2), Tebje (9/2), Döpke (4), Hertes (3).