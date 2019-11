Daneben schlägt lediglich ein Sieg zu Buche, aber auch erst eine Niederlage. Gleichwohl behauptet Habenhausen seinen guten fünften Platz in der Bezirksoberliga.

Das Heimspiel begann aus Habenhauser Sicht mit 1:2 aus den Doppeln. Jaan Rudolph glich mit dem ersten Einzel auf 2:2 aus, aber Maik Reusner und Markus Heß brachten Fredenbeck im Anschluss sofort wieder in Führung. Lars Kleditsch verkürzte gegen Martin Kück auf 3:4, bevor Pascal Gerken gegen Martin Jahnke nach fünf spannenden, hart umkämpften Sätzen den 4:4-Ausgleich erkämpfte. Anschließend brachte Daniel Henrichs Habenhausen erstmals in Führung, aber Reusner glich abermals aus. Es bleibt spannend. Robert Tapken bringt Habenhausen gegen Carsten Springmann erneut in Führung. Nach dem 6:6-Zwischenstand ließen Kleditsch und Gerken Hoffnung auf einen Sieg aufkommen, denn Habenhausen führte auf einmal 8:6. Aber Jahnke brachte Fredenbeck doch noch ins Entscheidungsdoppel, das die Gäste ebenfalls für sich entschieden.

Die dritte Mannschaft errang in der Bezirksliga OZ/VER/HB gegen den TSV Worpswede einen unerwartet deutlichen 9:0-Erfolg. Die Mannschaft um Holger Mönch konnte dabei selbst die beiden fünf-Satz-Spiele für sich entscheiden. Mit 10:4 Punkten stehen die Herren auf einem sehr guten dritten Platz in der Bezirksliga.